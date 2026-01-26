BILA JE RIĐA, KOVRDŽAVA... Učesnica otkrila kako je Vanja Živić izgledala kad je bila klinka, ovo je sve iznenadilo! (VIDEO)

Da li možete da je zamislite?
Novoizabrani vođa Vanja Živić danas deli budžet, a sledeći veliki podelila je Dragani Stojančević.
- Veliki budžet za Draganu, ti kad ustaneš zakucaš, ona priča pola sata, a ti svakom kažeš šta misliš, namaš zadršku da bilo kome kažeš šta misliš, na žurkama si mi top, volim da đuskam sa tobom i sa Milosavom, lepa si, zgodna si, svaka ti čast, ispravna si i disciplinovana - rekla je Vanja.
- Srednji budžet, Jovana, ja nisam zlobamtilo, a ona je meni dala mali. Znamo se ceo život - navela je Vanja.
- Bila je riđa, kovrdžava, preslatka, trenirala rukomet i ples - rekla je Matora.
Autor: R.L.