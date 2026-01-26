AKTUELNO

Zadruga

BILA JE RIĐA, KOVRDŽAVA... Učesnica otkrila kako je Vanja Živić izgledala kad je bila klinka, ovo je sve iznenadilo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li možete da je zamislite?

Novoizabrani vođa Vanja Živić danas deli budžet, a sledeći veliki podelila je Dragani Stojančević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Veliki budžet za Draganu, ti kad ustaneš zakucaš, ona priča pola sata, a ti svakom kažeš šta misliš, namaš zadršku da bilo kome kažeš šta misliš, na žurkama si mi top, volim da đuskam sa tobom i sa Milosavom, lepa si, zgodna si, svaka ti čast, ispravna si i disciplinovana - rekla je Vanja.

- Srednji budžet, Jovana, ja nisam zlobamtilo, a ona je meni dala mali. Znamo se ceo život - navela je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bila je riđa, kovrdžava, preslatka, trenirala rukomet i ples - rekla je Matora.

Autor: R.L.

