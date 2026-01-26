Tvoja drugarica je imala s*ks sa tvojim dečkom! Terza ponovo iskoristio priliku da POTKAČI Milicu, pevačica mu nije ostala dužna! (VIDEO)

Ne može da preskoči da je ne pomene.

Učesnici danas biraju najnepoštenijeg učesnika, a sledeća na redu bila je Milena Kačavenda.

- Prema meni je najnepošteniji Janjuš, on se valja, kotrlja, hvata, sa raznim ženama, bivšim, budućim, hvata za d*peta, utorak momak, nepošten je prema meni koristi me za kuvanje i pranje. Drugi nepošteni prema meni je Miki Dudić koji je u naš odnos upetljao Boginju. On je pojeo moju palačinku, igra rijaliti sa mnom, laže da mu je Boginja drugarica, i tebe sam prežalila. To nije piletina , to je 40 plus. A osoba broj tri će biti Ivan Marinković, treća sezona da se dogovaramo da uđemu u vezu, ove godine si interesantniji, imam pravo da spustim loptu, i veštačka inteligencija nas je spojila, ja mislim da bi mi bili dobar spoj. Ja nisam proverila da li ti se diže ili ne, izjavio si simpatije Vanji, znači pljunuo si me. Milanče, ti si mi sledeći - rekla je Kačavenda.

Nakon toga svoj stav je izneo Terza.

- Ćero, voli te tata. Moram da pomenem Anđela, ipak smo mi provodili vreme zajedno, ja imam loš odnos s njom. Druga osoba neka bude Jovana pevačica, nepoštena si bila kad si me provocirala da mi držiš dete, to me boli i pogađa, a bili smo dobri - rekao je Terza.

- I mene je zabolela tvoja greška, nisi meni uradio nego mojoj drugarici - rekala je Jovana pevačica.

- Tvojoj drugarici koja se j*bala sa tvojim dečkom - rekao je Terza ljutito.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.