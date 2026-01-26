Hana isprovocirala Boru, on otkrio nepoznate detalje o svom životu: Imam sina kog nisam video 14 godina, živi u Salzburgu! (VIDEO)

Ovo niko nije znao.

Ove večeri u kući Odabranih došlo je do još jedne rasprave između Bore Santane i Hane Duvnjak.

- Ja se sa tobom ne slažem jer si odvratne reči izgovorio svakoj ženi u ovoj kući uključujući i mene - rekla je Hana.

- Prvo sam bio prema svima dobar - naveo je Bora.

- Moje dete da se upliće u to, ja zaslužila nisam. Tišina molim te, kad dobiješ ćerku znaćeš - rekla mu je ona.

- Ja imam sina već 17 godina. Neću više dece. Jedno dete. To mi je bila devojka. Sin mi živi u Salzburgu, nisam ga video 14 godina - otkrio je Santana.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.