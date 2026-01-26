AKTUELNO

RASPRAVA NE PRESTAJE! Aneli i Vanja nastavile da se čašćavaju uvredama: ONA GLEDA U MOJE DU*E (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Nerealno!

Voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću zbog emisije "Izbor potrčka", a pre emisije su takmičari Elite komentarisali podelu budžeta Vanje Živić. Aneli Ahmić je naredna dobila reč:

- Ona je namerno provocirala mene, govorila je Nabira, nije me nazvala imenom, ona mene stalno vređa, očekivala je da ću ja skočiti, ona je prazna i puna silikona, tužila bih njenu doktoru, zbog ovoga kako izgleda. Setimo se kakva je ona, dobila je šansu da se pokaže, i opet ništa nije uradila. Devojka se izblamirala kao nikada - rekla je Aneli.

Nepoznati muškarac pokušao da osvoji Staniju na isti način kao Asmin, ona odmah obelodanila prepiske: Bila je jasna, jednu stvar više neće tolerisati!

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam Vanji rekao da nema potrebe da se meša u raspravu mene i Kačavende, a ona je to radila, i ja sam joj postavio pitanje za koje ona nije mogla da da odgovor. Vanja i ja smo bili super u početku, i veoma se razumemo, a meni je jasno što je Kačavenda poslala mene i Vanju u Izolaciju - dodao je Anđelo.

- Strašno mi je zbog Asmina i mišljenja o njemu, šok je za Matoru i njen budžet - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vanja je delila savete, nije to bilo sjajano,a mene su pitali što je ja nisam posavetovala, nije moje to da radim. Ja nikome ne delim savete nije to mene, a iskreno ne mislim da je Vanja zbog mene ušla u sukob sa Aneli, već je Aneli nju prva vređala. Moram da kažem nije mi šok što Milosavi nije dala pet hiljada, znala sam da joj neće dati, a iskreno Joca je ispao pi*ka što nije stavio Milosavu stavio za vođu, to je sramota, ona je trebala da bude vođa, on nije smeo da stavi Milosavu, a Boru je pljuvao sve vreme, a Jovan je ispao miš - govorila je MIlena.

- Svi smo očekivali Milosavu za vođu, a za Boru sigurno ga ne bi stavio, on Boru ne može da smisli organski, a što se tiče Aneli, ja nisam skočila na nju, ona je skočila na mene, i krenula mene da vređa, komentarisala je moje du*e a svoje ne vidi - dodala je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

