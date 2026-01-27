SPREMA SE SPEKTAKL! Robot Toša okupio učesnike kako bi spremili performans za večerašnju žurku! (VIDEO)

Ova noć obećava!
Robot Toša okupio je učesnike Elite, kako bi se dogovorili oko koreografije koju će izvesti za večerašnju žurku.
- Odlučite sami šta ćete da obučete. Igraćete uz pesmu ''Čini mi se grmi, čini mi se seva'' - kazao je Toša.
- Koju pesmu? Ja to ne znam. Ja to slušam kad se malter meša - kazao je Asmin.
- Ne znaš tu pesmu? - upitao je Toša.
- Ja bih neku pesmu uz koju možemo baš da zaigramo - dodao je Terza.
- Ajde, odlučite viuz koju bi pesmu da nastupate. Želite li uz pesmu ''crveno, crveno, crveno, crveno je boja ljubavi...'' - kazao je Toša.
- Ne znam ja tu pesmu - dodao je Asmin.
- Možemo od Gastoza ''Proteini, vitamini'' - dodao je Filip.
- Može - istakao je Toša.
