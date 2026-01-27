AKTUELNO

Zadruga

SPREMA SE SPEKTAKL! Robot Toša okupio učesnike kako bi spremili performans za večerašnju žurku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ova noć obećava!

Robot Toša okupio je učesnike Elite, kako bi se dogovorili oko koreografije koju će izvesti za večerašnju žurku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odlučite sami šta ćete da obučete. Igraćete uz pesmu ''Čini mi se grmi, čini mi se seva'' - kazao je Toša.

- Koju pesmu? Ja to ne znam. Ja to slušam kad se malter meša - kazao je Asmin.

- Ne znaš tu pesmu? - upitao je Toša.

- Ja bih neku pesmu uz koju možemo baš da zaigramo - dodao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde, odlučite viuz koju bi pesmu da nastupate. Želite li uz pesmu ''crveno, crveno, crveno, crveno je boja ljubavi...'' - kazao je Toša.

- Ne znam ja tu pesmu - dodao je Asmin.

- Možemo od Gastoza ''Proteini, vitamini'' - dodao je Filip.

- Može - istakao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

