SMEH DO SUZA! Asmin pokazao najzahtevniji plesni korak iz svoje plesne tačke, učesnici prasnuli u smeh! (VIDEO)

Dobro ih je zabavio!

Učesnici su dobili zadatak od Velikog šefa da izdvoje najbolji nastup na održanom takmičenju u nedelju.

- Luka me je oduševio. Moram njega da izdvojim - rekla je Sara Stojanović.

- Aneli je bila veoma se*si i upečatljiva, veoma mi se dopao njen nastup, iskreno. Izdominirala je u potpunosti. Pokazala je i da zakopčana do grla može da bude u centru pažnje - kazala je Teodora.

- Uroš je pokazao da je pretalentnovan. Najviše se potrudio. Zamerka je samo Rada u njegovom nastupu - kazala je Sandra.

- Matora je najtalentovanija. Ona je moj apsolutni favorit - kazala je Mina.

- Anita je veoma dobro izimitirala Milosavu, zaista. Najkompletniji nastup je imala Matora. Međutim, Uroš me je iznenadio i zbog toga glasam za njega - kazao je Murat.

- Moram samo da kažem da me je oduševio onim stojem na rukama. Nije ni svestan koliko je to teško da uradi. Asmine, molim te sad uradi to - kazao je Filip.

Asmin je rešio da svima pokaže deo svoje plesne tačke i nasmejao sve do suza.

Autor: S.Z.