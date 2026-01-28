AKTUELNO

Zadruga

PRIZNALA SVE: Evo da li je pao poljubac između Kačavende i Mikija

Izvor: pink.rs

Ovo niko nije očekivao!

U pušionici su sedeli Milena Kačavenda, Luka Vujović, Bora Terzić Terza te je Milena otkrila šta se desilo sa njom i Mikijem Dudićem nakon vrelog plesa.

- Jesi se ti ljubila sa Mikijem - upitao je Terza.

- Ma jok, si lud - relka je Milena pa je krenula da se smeje.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga Luka je otkrio da je do sukoba Bore Santane i Sandre Todić došlo zbog poljupca između Sandre i Anastasije:

- Ljubile se Sandra i Anastasija a onda je nastao haos sa Borom - dodao je Luka.

- Ma ti mene zaje*avaš - rekoa je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

