Kačavenda postaje Pejina snajka? Oglasio se nakon njenog poljupca s Mikijem Dudićem, nastaće haos zbog njegovih reči

Milena Kačavenda i Miki Dudić prošle noći, tokom žurke u "Eliti", prešli su granicu prijateljstva, te je posle nekoliko čašica alkohola došlo do nežnih zagrljaja i dodira, a potom i kratkog poljupca, što danas demantuju, a sada se ovim povodom oglasio njegov brat.

Miki Dudić i Jovan Pejić Peja, učesnik prošlogodišnje "Elite", braća su po majci, pevačici Zlati Petrović. Peju, koji je na odmoru na Tajlandu, kontaktirali smo ovim povodom kako bismo proverili šta misli o njihovom odnosu, te da li bi voleo Kačavendu za snaju u svojoj porodici.

Međutim, nije bio oduševljen.

- Vidim da su se lepo zabavili i opustili, alkohol čini svoje definitivno. U Kačavendinom slučaju je to češća situacija, vidim da ga je zvala i u hotel - upućen je Peja.

Smatra da se Kačavendi Miki zaista dopada.

- Oni se peckaju od početka, Kačavendi se on opasno sviđa, ali on se držao sa strane i sinoć čim joj je malo pružio malo pažnje, ona je pala. Ne verujem da će tu biti nešto ozbiljnije od flerta i zezancije kad popiju - zaključio je Mikijev mlađi brat za Pink.rs.

Muvao je Anđelo Ranković

Podsetimo, Belu kuću trese afera Milene Kačavende i znatno mlađeg Anđela Rankovića, koji joj je letos slao provokativne poruke.

Prema njenom svedočenju, Anđelo joj je slao eksplicitne poruke u kojima je navodio šta bi joj sve radio, što je i sam Ranković priznao. Međutim, demantovao je da joj je slao fotografiju svog polnog organa, dok ona tvrdi da je to istina.

Mi smo došli u posed njihovih tekstualnih prepiski, a možete ih pročitati u nastavku:

Autor: D. T.