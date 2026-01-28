AKTUELNO

SANJAO SAM BIVŠU: Bora progovorio o Anastasiji i Muratu, otkrio kako se oseća pa priznao: Neću da budem paćenik... (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Imao šta da kaže!

Bora Santana je razgovarao sa Tošom o njegovom odnosu sa Anastasijom Brčić koja se ljubila prethodne noći sa Muratom.

- Iskuliraću ja ovo, nisam ja debil da pravim s*anja ovde, ja sam gospodin - rekao je Bora kada je Anastasija sela kraj njega,

- Tošo, ajde da se sklonimo, mene ovo ne zanima ovde, ja sam normalan lik, gospodin ,kako organizujem sve - dodao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da vam kažem, sanjao sam bivšu ženu, kao ona se meni pravda sa kim je u vezi, a meni neki drug od tog lika šalje neki snimak, gde je bio neki požar u nekoj kući, ne znam šta bi to moglo da znači - rekao je Bora Dači i Toši.

- E moj Boro, ozvaniči ti vezu sa Anastasijom - rekla je Matora u prolazu.

- Šta ti to znači - odgovorio je Bora.

- Snovi ti znače promenu i čišćenje, verovatno je vreme da okreneš list - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boro ko ih je*e, pusti sve, ne treba ti to u životu, ne daj reakcije, ti si klasa za njih - rekao je Dača.

- Hvala vam puno - dodao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.

