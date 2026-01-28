Bora Santana već 17 godina KRIJE SINA u Salzburgu?! Slučajno se izlanuo u Eliti, a njegova sestra nam je priznala sve

Pre dva dana u "Eliti" došlo je do svađe Bore Santane i Hane Duvnjak, a muzičar je šokirao sve kada se izlanuo da ima skoro punoletnog sina!

Naime, Hana mu je zamerila određene stvari koje je izgovorio na njen račun, te je istakla da on ne može da je razume na pravi način jer i sam nije roditelj.

- Moje dete da se upliće u to, ja zaslužila nisam. Tišina molim te, kad dobiješ ćerku znaćeš - rekla mu je ona, a Bora je ko iz topa odbrusio:

- Ja imam sina već 17 godina. Neću više dece. Jedno dete. To mi je bila devojka. Sin mi živi u Salzburgu, nisam ga video 14 godina - otkrio je Santana.

Tim povodom kontaktirali smo njegovu sestru Draganu Đorđević Marinković, koja je ostala u šoku kada smo joj rekli kojim je povodom zovemo.

- Ne, nema sina, ja sad to prvi put čujem. Nema, ma kakav sin?! Mislim, koliko mi znamo, cela porodica, nema... E sad, ako je nešto u tajnosti... To sigurno ne postoji, to je neka njegova sprdnja, kao po običaju - objasnila je Santanina sestra za Pink.rs.

Devojka mu opet završila s drugim

Podsetimo, Bora je prošao kroz težak period nakon razvoda od bivše supruge Milice Kemez, za koju je naknadno saznao da je u tajnoj vezi s njegovim prijateljem, koji im je bio na svadbi, što ga je potpuno dotuklo.

Iako je mislio da će sreću naći kraj cimerke iz rijaltiija Anastasije Brčić, njihov odnos ubrzo je postao katastrofalan, te su raskidali i mirili se mnogo puta do sada. Zbog međusobnih uvreda i ružnih reči njiihove porodice ih ne podržavaju, a Bora je samo pre nekoliko dana priznao da je srećan kraj Anastasije. Ona je, u međuvremenu, završila s drugim - s Muratom, sa kojim je u krevetu razmenjivala nežnosti posle žurke u "Eliti".

- U ljubavi je sve dozvoljeno, ja sam se zaljubio u nju i ona mi se sviđa. Idemo sve opet, okrećemo novi list. Ona u meni budi i ludilo i nežnost, a meni je samo žao da njeni ne proživljavaju stres. Ja ću se njenima izviniti uživo i ima da odem u Trebinje. Ona nek prvo ode kući, možda ljudi ne budu hteli da me prime. Ja ću da im se izvinim iako budemo zajedno, a i ako ne budemo - govorio je Bora prošle nedelje.

Autor: D. T.