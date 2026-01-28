AKTUELNO

Zadruga

TO SU KU*VINSKA POSLA! Matora stavila Minu na stub srama jer se poveravala Aniti, pa oplela po Luki i Viktoru: NEMAJU POVERENJA U SVOJE DEVOJKE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik!

Naredni sagovornici voditeljskog para Filipa Đukića i Bore Santane bili su Uroš Stanić i Jovana Tomić Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišete današnje teme u današnjoj emisiji? - upitao je Bora.

- Ja verujem da je istina ono što je rekla Mina za Anitu, ali isto tako i ono što je Anita rekla za Minu - kazao je Uroš.

- Moram Minu i Anitu da stavim u isti koš. To su ku*vinska posla. Da one pričaju onakve stvari, koja je sa kim bila. Mina je meni neke stvari rekla o Aniti pre ulaska, a onda je ovde došla i zbližila se sa Anitom. Odakle joj je palo na pamet da se poverava Aniti?! Luka i Vikor nemaju nikakvo poverenje u njih dve. Luka koji govori da veruje Aniti, a u startu ga je lagala i pravila ga je majmunom. Poverenje se tako ne gradi - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

To je blam najveći: Matora oplela po Aniti, pa priznala da strahuje od susreta sa Stefani jer je svaki dogovor PREKRŠILA! (VIDEO)

Domaći

Žao mi je svake devojke koja bi bila sa njim: Teodora stavila Karića na stub srama, pa ga jednim potezom demolirala: Staviću lajk i vatricu... (VIDEO)

Domaći

ONA JE KRPICA ZA BRISANJE PRAŠINE: Lejdi Di stavila Aneli na stub srama zbog odnosa sa Lukom, pa se osvrnula na Sanju i Marka: LJIGAVI SU! (VIDEO)

Domaći

Kad bi izašao moj p*rno snimak sa Terzom bila bih najpopularnija: Slađa Poršelina otpisala Minu jer joj je skinula dečka, pa oplela po Milici Veličkov

Zadruga

ONA GA PROVOCIRA IZ LIČNE FRUSTRACIJE: Sofi stavila Sandru na stub srama zbog provokacija na Lukin račun, smatra da joj pakt sa Bajom nije bio potreba

Zadruga

Kao da igra rijaliti sa mnom: Matora razočarana u Aneli, Dragana žestoko oplela po njoj (VIDEO)