Razvezala jezik!
Naredni sagovornici voditeljskog para Filipa Đukića i Bore Santane bili su Uroš Stanić i Jovana Tomić Matora.
- Kako komentarišete današnje teme u današnjoj emisiji? - upitao je Bora.
- Ja verujem da je istina ono što je rekla Mina za Anitu, ali isto tako i ono što je Anita rekla za Minu - kazao je Uroš.
- Moram Minu i Anitu da stavim u isti koš. To su ku*vinska posla. Da one pričaju onakve stvari, koja je sa kim bila. Mina je meni neke stvari rekla o Aniti pre ulaska, a onda je ovde došla i zbližila se sa Anitom. Odakle joj je palo na pamet da se poverava Aniti?! Luka i Vikor nemaju nikakvo poverenje u njih dve. Luka koji govori da veruje Aniti, a u startu ga je lagala i pravila ga je majmunom. Poverenje se tako ne gradi - kazala je Matora.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.