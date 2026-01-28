TO SU KU*VINSKA POSLA! Matora stavila Minu na stub srama jer se poveravala Aniti, pa oplela po Luki i Viktoru: NEMAJU POVERENJA U SVOJE DEVOJKE! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Naredni sagovornici voditeljskog para Filipa Đukića i Bore Santane bili su Uroš Stanić i Jovana Tomić Matora.

- Kako komentarišete današnje teme u današnjoj emisiji? - upitao je Bora.

- Ja verujem da je istina ono što je rekla Mina za Anitu, ali isto tako i ono što je Anita rekla za Minu - kazao je Uroš.

- Moram Minu i Anitu da stavim u isti koš. To su ku*vinska posla. Da one pričaju onakve stvari, koja je sa kim bila. Mina je meni neke stvari rekla o Aniti pre ulaska, a onda je ovde došla i zbližila se sa Anitom. Odakle joj je palo na pamet da se poverava Aniti?! Luka i Vikor nemaju nikakvo poverenje u njih dve. Luka koji govori da veruje Aniti, a u startu ga je lagala i pravila ga je majmunom. Poverenje se tako ne gradi - kazala je Matora.

Autor: S.Z.