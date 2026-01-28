Zlata Petrović progovorila posle poljupca sina Mikija i Kačavende u Eliti, evo da li je želi za snajku: Neću biti diplomata, evo šta stvarno mislim...

Sinoć je u "Eliti" pao prvi poljubac između muzičara Mikija Dudića i Milene Kačavende, a sada se tim povodom za naš portal oglasila njegova majka, pevačica Zlata Petrović.

Na društvenim mrežama uveliko se šeruju Milenini i Mikijevi prisni snimci, a sada je svoj sud dala i Zlata.

- Odgledala sam sve, vraćala dva-tri puta baš da vidim... Neću da budem diplomata, reći ću šta mislim. Oni su odrasli ljudi, i on i ona. Imaju i decu iza sebe, imaju pravo. Verovatno taj prostor čini nešto da... - objašnjava Zlata.

- Poznavajući mog Mikija, kad se dvoje ljudi tako zagrli i to im tako prija, znači da imaju neku žiškicu. Naravno, malo i taj alkohol učini svoje. Ništa ne uzimam za zlo, uvek sam zaljubav, ko god da je u pitanju. Ja podržavam čak i ljude koji vole isti pol, iako ja to ne volim, ja to podržavam i srećna sam kada ljudi rade ono što požele. Mi ljudima nikada ne možemo da ugodimo, šta god radili u životu.

Sinu prepušta da samostalno donosi odluke o svom životu.

- Što se mene kao majke tiče, moj sin ima 40 godina, ima pravo na svoj život kakav god da želi. Uvek ću biti uz svoju decu, kao što sam i bila. Ne znam šta može do kraja da bude, ali ako bude - Bože moj, odrasli ljudi.

Dok je odgovarala na pitanje da li želi da joj Kačavenda bude snaja dotakla se i Ene Čolić, prošlogodišnje učesnice, koja je u vezi sa njenim mlađim sinom Jovanom Pejićem Pejom.

- Imam sreću da ljudima prilazim neverovatno iskreno, to oni osete. Sa ljudima uvek imam jako dobru komunikaciju, ko god to bio. Primera radi, Ena i ja prvi put smo se tamo srele, s vrata zagrlile i nikada posvađale do današnjeg dana. Ne znam šta će sutra biti, ali nikad nismo pričale šta se dešavalo u rijalitiju. I oni su svesni, ja sam svesna i nikada se ne vraćam na prošlost. Nismo nikada pričale o tome, nastavilo se i to je to. Nikada nisam vodila Mikijev privatni život, a Milica, moja snajka, uvek će biti moja snajka jer mi je rodila unučiće, kao što sam i ja Pejinoj majci, iako se on oženio, razveo. To će s moje strane biti do kraja života - kaže Zlata za Pink.rs i zaključuje:

- Ako se neko nekome dopadne, nema priče "jeste za tebe, nije za tebe", ti odlučuješ, u ovom slučaju Miki. Možda sam više davala na značaju Jovanovim ljubavnim izborima, jer je mlad, prvi put se odvojio od mene, a Miki je već 25 godina samostalan čovek, sam donosi svoje odluke.

Autor: D. T.