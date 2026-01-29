PECKA ME, BOLI JE JER JE IGNORIŠEM: Asmin po ko zna koji put rešio da zaboravi na Maju, ona ne prestaje sa provokacijama! (VIDEO)

Još jedan neuspeli pokušaj u nizu?!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Asminu Durdžiću.

- Zar ne shvataš koliko se blamiraš jer tražiš igračku lemura koja je simbol ljubavi Maje i Cara? - glasilo je pitanje.

- Nema više igračke nikakve. Ja je ignorišem, a devojka me od juče pecka, ne može da podnese da je ignorišem - kazao je Asmin.

- Ne. On je taj koji ne može da podnese to što nije imao prođu kod mene. Najviše bih volela da me taj čovek ostavi na miru - dodala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.