AKTUELNO

Zadruga

PECKA ME, BOLI JE JER JE IGNORIŠEM: Asmin po ko zna koji put rešio da zaboravi na Maju, ona ne prestaje sa provokacijama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Još jedan neuspeli pokušaj u nizu?!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Asminu Durdžiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zar ne shvataš koliko se blamiraš jer tražiš igračku lemura koja je simbol ljubavi Maje i Cara? - glasilo je pitanje.

- Nema više igračke nikakve. Ja je ignorišem, a devojka me od juče pecka, ne može da podnese da je ignorišem - kazao je Asmin.

- Ne. On je taj koji ne može da podnese to što nije imao prođu kod mene. Najviše bih volela da me taj čovek ostavi na miru - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SVE TAJNE ISPLIVALE NA POVRŠINU! Munjez potpuno raskrinkao Jovanu Cvijanović i otkrio sve o njenoj AFERI sa Darkom Lazićem, a potom je Jelena Ilić otk

Farma

POSTOJI LI NEŠTO ŠTO ON NE ZNA DA RADI?! Kristijan uzeo makaze u ruke, pa pokazao koliko se dobro snalazi u ulozi frizera (VIDEO)

Zadruga

KLINIKA U KOJOJ SI SE LEČILA TI NIJE POMOGLA: Jelena najavila tužbu Kačavendi, pa je najstrašnije izvređala! (VIDEO)

Zadruga

GOVEDO JEDNO: Aneli uverena da Luka krišom gleda Sandru, on istakao da mu je PREKIPELO, ne želi više da se pravda! (VIDEO)

Domaći

Ne prestaje da iznenađuje: Jovana Jeremić uradila još jednu tetovažu koja ima važnu simboliku! Evo o čemu je reč!

Farma

NEMA SREĆE U LJUBAVI! Boža pokušao da osvoji Barbi, ona mu UNIŠTILA svaku nadu (VIDEO)