AKTUELNO

Zadruga

Bora doživeo pomračenje jer Dušica ne želi da mu da makaze kako bi se ošišao, ubacio vređalicu u petu brzinu: KLOŠARKO JEDNA SMRDLJIVA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lete uvrede na sve strane!

Bora Santana ušao je u žestok verbalni okršaj sa Dušicom Đokić, te je došlo do veoma teških reči.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smej se, smej se - rekla je Dušica.

- Nemoj da ti bacim stvari sve u jezero. Mrš u pi*ku materinu - kazao je Bora.

- E, videćeš, ako mi ne budeš dala makaze, ja ću da ti bacim kofer sa šminkom - kazao je Bora.

- Idi i vidi da li su u jezeru - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dro*o jedna odvratna. Igraš u čaši, ko zna šta sve radiš, muškaračo jedna. Smrdo jedna - kazao je Bora.

- Ne dam ti makaze da se ošišaš, jer su moje i vređao si me. Ne dam ti ništa - rekla je Dušica.

- Oprao sam kosu da se ošišam, a ona neće da mi da makaze. Ilija, što si joj dao? - upitao je Bora.

- To su njene makaze, Boro. Ne mogu ja da uzmem njene makaze - kazao je Ilija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dro*etino jedna klempava. Prljavušo jedna, je*em ti ja mamu u pi*ku - kazao je Bora.

- Bora, to su njene makaze. Ja ne mogu sada da te ošišam, jer ona neće da da svoje makaze - istakao je Ilija.

- Dro*o jedna, primila si više ku*čeva u zatvoru, nego napolju. Dro*etino jedna prljava. Ne bi 'leba dala da neko jede, a dala bi pi*ke samo - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Prijateljstvo Kačavende i Bebice se rasulo u PARAMPARČAD, posvađali se kao nikada do sad! (VIDEO)

Zadruga

'SADA SI KAO DRESIRANA DEVOJČICA!' Miona u epskoj svađi sa Majom Marinković, potkačila je nikad JAČE, pa Ša najavio razgovor: JA SE OD SAD PITAM! (VID

Zadruga

Nikada me nije voleo: Aleks i Milovan u nikad većem klinču, Minić ispucao rafal najgnusnijih uvreda! (VIDEO)

Zadruga

DRTINO MATORA: Bebica osolio po Mići zbog kupovine mira sa Kačavendom, on repetirao vređalicu: SEPTIČKA JAMO PREPUNA FEKALIJA! (VIDEO)

Zadruga

Da si dobra u krevetu, ne bi te zvali samo na aftere: Ena Čolić i Slađa Poršelina se čašćavaju uvredama, leti perje! (VIDEO)

Zadruga

NISU MOGLI DA SE OBUZDAJU! Milovan i Aleksandra jedva dočekali da se cimeri uspavaju, pa zatresli JORGAN PLANINU! (VIDEO 18+)