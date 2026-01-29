Bora doživeo pomračenje jer Dušica ne želi da mu da makaze kako bi se ošišao, ubacio vređalicu u petu brzinu: KLOŠARKO JEDNA SMRDLJIVA! (VIDEO)

Lete uvrede na sve strane!

Bora Santana ušao je u žestok verbalni okršaj sa Dušicom Đokić, te je došlo do veoma teških reči.

- Smej se, smej se - rekla je Dušica.

- Nemoj da ti bacim stvari sve u jezero. Mrš u pi*ku materinu - kazao je Bora.

- E, videćeš, ako mi ne budeš dala makaze, ja ću da ti bacim kofer sa šminkom - kazao je Bora.

- Idi i vidi da li su u jezeru - rekla je Dušica.

- Dro*o jedna odvratna. Igraš u čaši, ko zna šta sve radiš, muškaračo jedna. Smrdo jedna - kazao je Bora.

- Ne dam ti makaze da se ošišaš, jer su moje i vređao si me. Ne dam ti ništa - rekla je Dušica.

- Oprao sam kosu da se ošišam, a ona neće da mi da makaze. Ilija, što si joj dao? - upitao je Bora.

- To su njene makaze, Boro. Ne mogu ja da uzmem njene makaze - kazao je Ilija.

- Dro*etino jedna klempava. Prljavušo jedna, je*em ti ja mamu u pi*ku - kazao je Bora.

- Bora, to su njene makaze. Ja ne mogu sada da te ošišam, jer ona neće da da svoje makaze - istakao je Ilija.

- Dro*o jedna, primila si više ku*čeva u zatvoru, nego napolju. Dro*etino jedna prljava. Ne bi 'leba dala da neko jede, a dala bi pi*ke samo - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.