Nema veze bez Maje Marinković: Mina saznala šta joj je Viktor radio iza leđa, njena reakcija ostavila sve u šoku! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao od nje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju situaciju kad je Maja Marinković pitala Viktora kako joj stoji provokativna haljina.

- Ja nemam problem i Viktoru verujem 100% - rekla je Mina.

- E, bravo! - dobacio je Luka.

- Ja sam sigurna u Viktora, on može sa svima da priča. Ima nekad kad sam ja nervozna i čekam da ga uhvatim u mašinu. Ovo nije situacija da dižem tenziju. On je odmah došao kod mene - govorila je Mina.

- Ja sa Minom i Viktorom imam top odnos. Tu noć kad sam šetala u tangicama Mina se sprdala i rekla mu je da pogleda - rekla je Maja.

- Ne može da se poredi sa Lukom jer je on sam priznao da je flertovao sa Majom. Anita je nekome ušla u vezu, sve joj se vraća i ja da sam na njenom mestu ovde bih plakala - nastavila je Maja.

- Maja je bila top na nastupu. Ja isto kad sam u vezi komentarišem druge devojke i kažem da su lepe, ali i kad vidim muškarca koji je lep to kažem. Viktor je ispravno reagovao. Da li treba da okrećemo oči od lepih žena? On je pohvalio kostim. Ja sam drugačije odrastao i nemam taj menatlitet - govorio je Asmin.

Autor: A. Nikolić