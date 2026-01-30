AKTUELNO

Zadruga

Nema veze bez Maje Marinković: Mina saznala šta joj je Viktor radio iza leđa, njena reakcija ostavila sve u šoku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao od nje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju situaciju kad je Maja Marinković pitala Viktora kako joj stoji provokativna haljina.

- Ja nemam problem i Viktoru verujem 100% - rekla je Mina.

- E, bravo! - dobacio je Luka.

pročitajte još

Novi skandalozni detalji iz odnosa Aneli i Asmina: Trese se Bela kuća, Ahmićeva ga optužila da je namerno hteo da naudi njoj i maloj Nori! (VIDEO)

- Ja sam sigurna u Viktora, on može sa svima da priča. Ima nekad kad sam ja nervozna i čekam da ga uhvatim u mašinu. Ovo nije situacija da dižem tenziju. On je odmah došao kod mene - govorila je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sa Minom i Viktorom imam top odnos. Tu noć kad sam šetala u tangicama Mina se sprdala i rekla mu je da pogleda - rekla je Maja.

pročitajte još

Puče tikva: Maji pukao film! Više neće da ćuti Aniti, najavila joj žestoko urnisanje! (VIDEO)

- Ne može da se poredi sa Lukom jer je on sam priznao da je flertovao sa Majom. Anita je nekome ušla u vezu, sve joj se vraća i ja da sam na njenom mestu ovde bih plakala - nastavila je Maja.

- Maja je bila top na nastupu. Ja isto kad sam u vezi komentarišem druge devojke i kažem da su lepe, ali i kad vidim muškarca koji je lep to kažem. Viktor je ispravno reagovao. Da li treba da okrećemo oči od lepih žena? On je pohvalio kostim. Ja sam drugačije odrastao i nemam taj menatlitet - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

DRAMA U IZOLACIJI: Stefani uletela kao furija, pa pred Zolom NAPALA Miljanu! (VIDEO)

Zadruga

'ON DIŽE POKRIVAČ DA SE VIDI DA GA ŽENA ZADOVOLJAVA!' Jelena Ilić udarila na Lakića, prozvala ga zbog VEZE sa Cokom, pa se umešala Miljana i ostavila

Zadruga

Žestoka povratna: Matea zadala Zoli ozbiljan udarac, takmičari popadali od smeha! (VIDEO)

Domaći

'TO JE PROLAZNO' Ćerka Stanislava Krofaka jasno stavila do znanja kako gleda na njegovu vezu sa Majom Marinković! Njena reakcija je sve ŠOKIRALA: PODR

Zadruga

Povukla ručnu: Aneli predložila Eni da rade zadatak s Matejom, Čolićeva poletela, pa prikočila: Neću zbog Peje! (VIDEO)

Domaći

PRE UPOZNAVANJA SU RAZMENJIVALI VRUĆE SADRŽAJE! Mina i Kasper se verili sinoć kod Amidžića, a evo šta mu je slala dok je bio u Americi