BEZ BLAMA I SRAMA! Luka pokušao da otera Anitu u spavaću sobu, pa legao kod nje u krevet! (VIDEO)

Neočekivano!
Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do žestoke svađe između Anite Stanojlović i Luke Vujovića nakon što su cimeri otkrili da Aniti iza leđa neprestano posmatra Maju Marinković.
U više navrata su svoju svađu nastavljali u dvoroištu, a nakon raskida je Anita odličila da će otići u izolaciju.
Nakon što se završila emisija Luka je otišlao u izolaciju gde boravi ovde nedelje sa Aneli Ahmić, ali je u krevetu zatekao Anitu. Pokušao je da je izbaci i pošalje u sobu na spavnje, ali mu nije pošlo za rukom, te je odlučio da proguta sve i legne pored nje.
Autor: A.Anđić