UKLJUČIO CENTRIFUGU! Luka ide redom i svima priča tužnu priču o njegovim problemima sa Anitom, Janjuš NAGRABUSIO! (VIDEO)

Nema mira od Luke ni pod tušem.

Nakon što je svoju priču ispričao Sofiji Janićijević, Luka Vujović je krenuo dalje, te je ušao u kupatilu kod Janjuša, i ometao ga u tuširanju pričajući o svojim problemima sa Anitom Stanojlović.

- Ja ne znam Janjuše brate šta sam ja uradio loše. Normalno je valjda se nasmeješ, ništa ne radim kralju. Tako isto Gastoz, tako isto Peja, je l' se Sofija nasmejala Milanu. Smešna priča, nisam se nasmejao Maji jer ne znam zašto, hajde ne zaj*bavaj. Ja odem ispod trema, ona kaže "Raskidamo", ja kažem okej, ona digla ruku, udari me, je l' si video? Je l' si video da nešto radim, 24 sata sam sa njom, ako zna da ništa ne radim, šta je problem - pričao je Luka.

- Da l' ti misliš da su to normalne veze - pitao je Janjuš.

- Ja sam se i tebi smejao kad si bacao foru, je l' sad ispada da flertujem s tobom - dodao je Luka.

- I kad ne radiš ništa isto ti se hvata - rekao je Janjušević.

Autor: R.L.