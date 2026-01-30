AKTUELNO

Nikad je nisam pogledao... Luka se pravdao Aniti da ne flertuje sa Majom, ona mu rekla da je KRIVA! (VIDEO)

Ko koga laže?

Nakon skandalozna svađe od prethodne noći, Luka Vujović i Anita Stanojlović seli su u izolaciju i popričali o svom problemu, odnosno o tome što se Luka smeška Maji Marinković, zbog čega mu je Anita napravila haos.

- Ja sam kriva, dozovlila sam da udaram nekog ovde - rekla je Anita.

- Ja znam da ja to nisam zaslužio, ništa ti nisam uradio. Vrlo dobro znaš da ništa ne radim, svaku situaciju sam ti rekao, nikad je nisam pogledao - rekao je Luka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

