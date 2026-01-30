AKTUELNO

Zadruga

Moraćaše da se k**vaš napolju da bi mi platila! Uroš nastavio da niže uvrede na račun Terze i Sofije, ne gasi se! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema nameru da stane.

Uroš Stanić i Bora Terzić Terza nastavili su svađu i danas, te su nastavili da nižu žestoke prozivke.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nosiš garderobu od Ša, vrati ukradene stvari blamčino. Dobićeš 5 dodatnih tužbi, mojoj majci pretiš i govoriš da ćeš je sahraniti. K*rvo smiri ga, moraćeš da se k*rvaš napolju da bi mi platila - rekao je Uroš.

- Po zanimanju sam grobar - rekao je Terza.

- Platićeš prvo Comari, a onda meni, nas dvoje idemo na more - rekao je Uroš.

- Sve drugarice ga tukle, ako ga Todićka uhvati... Kad te bude ogulila ko krastavac - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

