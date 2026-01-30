UŽIVAM, SA ZADOVOLJSTVOM GLEDAM KAKO SE BLAMIRAJU! Matora se sladi zbog Anđelove i Anitine propasti! (VIDEO)

Priznala da joj se ovaj scenario sviđa.

Kao i svakog petka i danas se u "Eliti 9" održavaju nominacije u kući Odabranih, a prvi je nominovao Nerio Ružanji.

- Nominovaću Anastasiju, ona stalno kuka kako će kući, gurnula je Boru u ovo, stalno kuka mnogo je prijateljica gurnula u propast - rekao je Nerio.

- Prošle nedelje su Anita i Luka bili ovde, i Anđelo, a sad sam došla u tu situaciju da dve osobe koje su mi zagorčale život, koje su drvili a pravili se žrtve i isticali vrline koje ne poseduju, a ja, Ivan smo imali ozbiljan hejt, a sad ja sedim i uživam, rekla je da će dati meso Ivanu uživam jer se ljudi sami odaju, misle da se neće saznati, a počeli su jedni drugi da odaju. Sa zadovoljstvom i satisfakcijom gledam kako se blamiraju. Aneli kad pogledam, toliko je bezazleno, ne mogu ni nju, mada možda i ne bih jer je toliko providna... Nominovaću Sunčicu zato što me izuzetno nervira - rekla je Matora.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.