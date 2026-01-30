Anita će mu pomoći da ga upropasti! Ivan Marinković najavio TOTALNO UNIŠTENJE Anđela Rankovića: Pokazaću da je G*VNO OD ČOVEKA! (VIDEO)

Neće imati milosti.

Sledeći na redu za nominaciju bio je Ivan Marinković, koji je odlučio da nominuje Anđela Rankovića i da ga izvređa kako god je stigao.

- Aneli je neko kome sam stvarno bio 24 sata na usluzi, branio sam je i nju i njenu porodicu. Branio sam njene stavove, sve je to zgazila treći put. Ja više ne prelazim preko tih stvari, ja se samo povučem i pustim da plivaju u svom mulju. Moram da kažem da je Anđelo jedan ispraksovan, spreman da odglumi deset meseci ovde, nikome nije prijatelj ovde. Kao bio loš sa Milenom, a onda hteo da je j*be, sad sa Aneli isto folira, sve radi iz koristi. Ja se nadam da narod može da vidi ko su ljudi koji imaju svoje stavove, ko pokazuje čvrstinu, a ko najgore osobine - rekao je Marinković i nastavio:

- Kad god ga us*rem, počinje da preti, nominujem tog najvećeg ljigavca i smrada, drago mi je da će mi Anita dati meso, to meso ću da iskoristim, sve ću da mu nabijem u usta, pokazaću da je g*vno od čoveka - zaključio je Ivan.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.