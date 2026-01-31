JA ĆU SMRŠATI, A ON ĆE OSTATI BOLESTAN: Anastasija hladna kao led prema Bori, priznala emocije prema Muratu, Santani umalo POZLILO! (VIDEO)

Anastasija Brčić naredna je dobila reč od predstavnika portala Pink.rs Darka Tanasijevića kako bi prokomentarisala raskid sa Borom Santanom.

Anastasija, kako ti gledaš na odnos sa Borom? - upitao je Darko.

- Naš raskid se dogodio onda kada su mi rekli učesncini da je Bora ukrao tuđu hranu - kazala je Anastasija.

- Sarmu si i ti jela - kazao je Bora.

- Nisam znala da si je ukrao. Ja sam Bori rekla da neće više šansi imati, sve je prokockao. Dala sam nekoliko prilika, ali je on bivao sve gori. Lagao je mnoge stvari. Ovo je moj najtoksičniji odnos. Bora je i slagao da sam ja le*bejka. Što se tiče poljupca sa Sandrom, bilo je to ružno, nekulturno, ali smo obe popile. Što se tiče Murata, ne znam odakle Bori pravo da on traži od mene da ja nekoliko meseci nemam nikog, a bio je loš prema meni - kazala je Anastasija.

- Da li si rekla da Muratu smrdi iz usta, kao što je Bora rekao? - upitao je Darko.

- Nisam - kazala je Anastasija.

- Ajde, zakuni se da nisi. Ako ja lažem, sve najgore neka mi se desi - rekao je Bora.

- Kako gledaš na to što je Bora rekao da si jedna svinjetina od devojke? - upitao je Darko.

- Žalim ga iz dna duše. Ja ću smršati, a on će ostati bolestan - rekla je Anastasija.

Autor: S.Z.