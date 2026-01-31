AKTUELNO

Zadruga

NE ŽELIM DA IMAM POSLA SA TAKMIM ČOVEKOM: Matora zgrožena Borinim ponašanjem, smatra da je totalno IZGUBIO KOMPAS! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Murat je naredni dobio reč od predstavnika portala Pink.rs Darka Tanasijevića kako bi dala svoj sud o Bori Santani.

Foto: TV Pink Printscreen

- Murate, kako reaguješ na Borino peckanje? - upitao je Darko.

- Bora je svašta izgovarao na moj račun. Ne znam da li ću da ga tužim, videću. On meni zamera jer sam ja imao nešto sa Anastasijom, mi nismo bili prijatelji da bi mi išta zamerio - kazao je Murat.

- Matora, da li je Bora precrtan od strane tebe nakon današnje svađe? - upitao je Darko.

- Naravno. Više ga neću ni komentarisati. Ne želim da imam posla s takvim čovekom - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ON JE NA SAMOM DNU, DALJE NE MOŽE: Jasmina Ana šokirana Lukinim ponašanjem, smatra da je zbog Aneli izgubio IDENTITET! (VIDEO)

Domaći

ONA JE TEŠKI SKOT, NE ZNA SEBI JAJE DA SKUVA: Ana Spasojević osula rafal po Teodori, potkačila Bebicu, pa istakla da veruje da je Terzić bio INTIMAN s

Domaći

ONA ROSPIJA GA HUŠKA PROTIV MILICE: Ana Spasojević žestoko udarila po Sofiji, pa istakla da je Terza rasplamsao rat sa Veličkovićevom, upravo zbog nje

Domaći

MLADA JE, A ISPRED SEBE IMA POVREĐENU ZVER! Majka Luke Vujovića priznala da joj je Anita sve draža, žestoko osula rafal po Aneli, pa se osvrnula na HA

Domaći

SMATRA PROMENU OBIČNIM BLEFIRANJEM?! Sofija dala svoj sud o Terzinoj izjavi da će se svim silama potruditi da postane idealan muškarac za Minu, bivšem

Domaći

HOĆE DA SE NAJEDE I NAPIJE O MOM TROŠKU: Milica Veličković se HITNO oglasila nakon što je Terza istakao da će doći na krštenje njihove ćerke! Njen sud