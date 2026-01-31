NE ŽELIM DA IMAM POSLA SA TAKMIM ČOVEKOM: Matora zgrožena Borinim ponašanjem, smatra da je totalno IZGUBIO KOMPAS! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Murat je naredni dobio reč od predstavnika portala Pink.rs Darka Tanasijevića kako bi dala svoj sud o Bori Santani.

- Murate, kako reaguješ na Borino peckanje? - upitao je Darko.

- Bora je svašta izgovarao na moj račun. Ne znam da li ću da ga tužim, videću. On meni zamera jer sam ja imao nešto sa Anastasijom, mi nismo bili prijatelji da bi mi išta zamerio - kazao je Murat.

- Matora, da li je Bora precrtan od strane tebe nakon današnje svađe? - upitao je Darko.

- Naravno. Više ga neću ni komentarisati. Ne želim da imam posla s takvim čovekom - kazala je Matora.

Autor: S.Z.