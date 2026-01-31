AU, KAKVA NOĆ! Aneli iznela monstruozne optužbe na Asminov račun, Bora žestoko zaratio sa Anastasijom i Matorom, a Milena progovorila o odnosu sa Mikijem!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Predak je dan rezervisan za emisiju ''Pitanja novinara''. Predstavnici sedme sile, novinar Pink.rs portala Darko Tanasijević i Red portala Jovan Ilić - Joca novinar postavljali su učesnicima Elite pitanja. Domaćin u studiju bila je voditeljka Ana Radulović.

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević postavio je Asminu Durdžiću.

- Asmine, da li si poslednjih dana još više zgrožen Anelinim ponašanjem i kojim postupkom te je izbacila iz takta? - upitao je Darko.

- Ono juče što je izrekla je mene totalno zgrozilo. Govorila je da sam vozio dvesta na sat i da sam hteo tom brzom vožnjom da ubjem Noru i nju. Ne mogu očima da je gledam. Ja sam govorio da je Aneli želela da skoči i da naudi sebi, da je Sita imala nameru da naudi Hani kad je nosila Neriovo dete. Aneli se nije sećala nekih stvari Darko tada kad sam je vodio kod Karamujića. Aneli sam imao nameru da napravim damom kad smo bili zajedno, oblačio sam je u skupe marke, a ona se ponašala kao monstrum. Aneli i da kaže neku istinu, niko joj više neće verovati. Dotakla je dno i u taj mulj želi da povuče ljude oko sebe. Izgovarala je takve bolesne stvari, neke stvari za silovanje, bolesnica jedna - kazao je Asmin.

- Neka se neki haker javi nekom od članova moje porodice i hakuje moj stari profil da se vidi šta je meni Asminov otac Mustafa pisao i rekao je da Asmin treba da stavi u svoj porni organ u svoje kopile, aludirajući na Noru - dodala je Aneli.

Asmin Durdžić je govorio o njemu i Aneli kada su išli na svadbu kod njegovog brata:

- Ona je tada provocirala, mi smo bili na svadbi, ja sam nju smirivao, bilo je venčanje tada, a Aneli i moja tetka su stajale pored mene - dodao je ASmin.

- Da, tetka Gara - dodala je Aneli.

- Evo nek se oglasi moja tetka, i tada je došla moja sestra sa njene dve ćerke u moj auto, ona je prišla da me pita da li ću ja prvi voziti, te je htela da pita i Aneli da se pomire, a Aneli je skočila i krenula da vređa, svi su videli i čuli njeno ponašanje. Ja sam posle rekao Aneli da treba da joj bude sramota zbog toga, jer uništava svadbu mog brata i ja sam joj rekao da idu ona i Nora idu u Sarajevo, a ona je bacila telefon izvadila karticu, kako ja ne bih mogao da je zovem. Nju sam ostavio ispred stana sa Norom, i otišao na svadbu, a mene je nakon toga zvao njen brat da me pita šta je bilo pa mi je rekao da je ona i dalje u stanu. Ja sam došao sutradan, jer sam bio te večeri sa bivšom devojkom, kada sam se vratio ona me je molila da joj oprosti. Nisma je tukao nikada, osim jednom kada sam je uradio i to sam priznao. Ona je sve dokazala sa svojim delima, da kaže da sam ja hteo da ubijem svoje dete, strašno - rekao je Asmin.

Tokom emisije ''Pitanja novinara'' potegla se tema oko tvrdnji Aneli Ahmić da je Asmin Drudžić tokom vožnje želeo, kako ona ističe da naudi njoj i njihovoj ćerki Nori.

- Aneli, Nerio je govorio o vašim porodičnim odnosima. Tokom svađe Asmin je i sam rekao da niste porodično dobri i da se ne viđate, zbog čega? - upitao je Darko.

- Ja sam sa svojim bratom u odličnom odnosu - kazala je Aneli.

- Asmine, zbog čega je Aneli sada govori sve ovo o tebi? - upitao je Darko.

- Mene je Aneli šamarala dok sam vozio. Aneli je i sama rekla da sam ja muškarac koji se inače ne svađa, izazivala svađu sa mnom uvek. Aneli mene optužuje da sam ja vozio dvesta na sat dok je Nora bila u autu. Ne postoji štansa da je to istina - kazao je Asmin.

Tokom emisije Pitanja novinara, Asmin Durdžić je govorio o odnosu Aneli Ahmić i njenog brata.

- Ona je nula od majke, nula od sestre, nula od druga, ona je sve prodala što je mogla da proda, sestru, majku, mene, Ajlina, sebe je prodavala, svoje telo, prodala je Noru, - rekao je Asmin, pa je otkrio u kakvom je odnosu sa pevačicom Slađanom Mandić, Ajlinovom suprugom:

- Normalnom, Aneli i ja smo bili u Dubrovniku i bili smo na večeri sa njima, kada je Aneli otišla do toaleta, Slađana mi rekla da bežim, a kada je ona ušla u Elitu, ja sam bio u Sarajevu kod Ajlina u kafiću, Nerio je radio tada tamo, i ona je pljuvao Aneli i Situ, govorio da nisu normalne - govorio je Asmin.

Tokom reklamne pauze došlo je do žestoke verbalne rapsrave između Asmin Drudžića i Aneli Ahmić.

- Sramoto, nasilniče...sram te bilo. Nikada se nećeš oprati - kazala je Aneli.

- Nemoj da krenem da ja pričam o tebi Aneli, molim te - kazao je Asmin.

Voditelj Darko Tanasijević je razovarao sa Asminom Durdžićem:

- Da li te je njen brat nekada nazvao da ti kaže da ne možeš tako da pričaš sa njom? - upitao je Darko.

- On je meni rekao da ja budem gospodin kada njih tri nisu, da ne brukam sebe kao što se one brukaju, kada sam ja došao u Sarajevo da se obračunam sa Nikicom ja sam bio kod njenog brata na ručku - dodao je ASmin.

Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić u emisiji ''Pitanja novinara'', te se tom prilikom potegla tema o njenom odnosu sa rođenim bratom Ajlinom.

Spomenula si Crnu Goru, Stanija je govorila da se to desilo u Crnog Gori, da li je tako? - upitao je Darko.

- Nema to nikakve veze sa tim. Asmina su tražili crnogorci iz nekih drugih razloga. Nije trebalo da pominje neke ljude, a sa Stanijom nema to nikakve veze - rekla je Aneli.

- Da li si ti bila u dobrom odnosu sa bratom u trenutku kada on nije bio sa svojom suprugom osam meseci, te si tada došla u njegov lokal? - glasilo je pitanje.

Anđelo Ranković dobio je reč od voditelja Darka Tanasijevića u emisiji ''Pitanja novinara'' kako bi dao svoj sud o raspravi Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Anđelo, možeš li da kažeš zbog čeg a si pravio grimase dok je Aneli izlagala, zbog čega? - upitao je Darko.

- Rekao sam Aneli da ne može na izlaže na način na koji je ona navikla. Verujem da su jedno drugom kroz život svašta rekli, ali ipak, neka granica može da postoji. Ne može da kaže da je on pokušao da tokom vožnje da naudi Nori i njoj, samo zato što je on rekao nešto tokom rasprave. Mogao je i čak da kaže to tokom te vožnje, ali ne sme da ga naziva ubicom. Pravio sam grimase jer mi je sve to što sam čuo previše, da ne lažem. Aneli mora da zna kako zvuče stvari koje ona izgovara - rekao je Anđelo.

Naredni koji je prokomentarisao rat Asmina Durdžića i Aneli Ahmić bio je Ivan Marinković.

- Ona se sada nalazi u mulju. Nije znala kako da ispliva na površini, pa je našla pogrešan način - kazao je Ivan.

- Milena, kakav je tvoj stav o svemu što si čula? - upitao je Darko.

- Aneli je jedna prostakuša, jedna lažovčina. Nameštala je ljude, ovo nije prvi put da ona nekog želi da namesti i slaže. Aneli nekom priča o nasilju? Pokreće jednu morbidnu temu - kazala je Milena.

Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović u emisiji ''Pitanja novinara'', kako bi prokomentarisala njene trzavice u vezi sa Lukom Vujovićem.

- Aneli, kakav je osećaj biti u vezi sa osobom kojoj ne veruješ? - upitao je Darko.

- Ne mogu da kažem da mu ne verujem, ali kada se posvađam sa njim, u stanju sam da svašta izgovorim, takva sam. On je juče meni rekao da sam ja folirant. Znam da on tako ne misli, samo je to trenutak kada jedno drugom svašta kažemo. Nikada nisam videla da je pogledao Maju ili Aneli dok je sa mnom. - kazala je Anita.

Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o svom odosu sa Anitom Stanojlović.

- Luka, da li ti smeta Anitino posesivno ponašanje? - upitao je Darko.

- Ona ima manjak samopouzdanja. Ako sam izabrao nju, onda treba da mi veruje. Ništa osim toga ne treba da je zanima. Jedino važno treba da joj bude to kako ja gledam na nju, a ne da se bavi nekim drugim stvarima. Treba da bude stava da ako s drugom uradim nešto, da me ostavi kao kera, da puca od samopouzdanja. Ona ipak veruje Aneli koja namerno govori kako ja gledam u nju i Anita još manje veruje u sebe - kazao je Luka.

- Optuživao si Anitu da sve to radi da bi ispala žrtva. Da li misliš da ona nije iskrena prema tebi? - upitao je Darko.

- Ona je samo opsesivna. Ne mislim da nema emocije - kazao je Luka.

Bora Santana naredni je dobio reč od predstavnika portala Pink.rs, Darka Tanasijevića kako bi progovorio sa Anastasijom Brčić.

- Boro, šta se dešava sa tobom i Anastasijom? - upitao je Darko.

- Ponizio sam sebe i ukanalio. Izgovorio sam svašta Anastasiji jer sam bio besan zbog svega što je radila sa Muratom i Sandrom. Mnogo mi je krivo, Darko, mnogo. Krivo mi je jer sam dopustio sebi da zaličim na monstruma zbog reči koje izgovaram. Ona se meni jeste iskreno dopala. Ne znam čime sam zaslužio da neke postupke ima kad sam ja u pitanju. Ja jesam kriv jer sam se tri puta pomirio sa njom, ali opet...krivo mi je jer nije trebalo da se dese neke psovke...ispao sam donji - kazao je Bora.

- Ona je rekla juče da joj se dopada Murat, a ti si rekao da ti to nije jasno jer je govorila do tog trenutka da te voli - kazao je Darko.

- Da, nije mi jasno bilo. Ona odjednom sa njim, a govorila je da joj smrdi iz usta - rekao je Bora.

- Nemoj da lažeš više - kazala je Anastasija.

Predstavnik Red portala, Jovan Ilić - Joca novinar započeo je temu u emisiji ''Pitanja novinara'' koja se ticala odnosa Milene Kačavende i Mikija Dudića.

- Milena, zbog čega prikrivaš svoje emocije prema Mikiju? - upitao je Joca.

- U utorak su ljudi imali priliku da vide neku moju ženstveniju stranu. Što se mene tiče, ja nemam nikakve emocije prema njemu, zaista - kazala je Milena.

- Kako ste sada dobri, a na početku ste se vrešali? - upitao je Joca.

- Stojim pri tome da me nije bez razloga nekada vređao, odnosno da su pojedini učesnici vršili pritisak na njega. Mic po mic, desilo se to da smo pronašli zajednički jezik. Što se tiče našeg odnosa, da li je bilo tokom žurke neke hemije među nama, ja to ne znam, mislim da tu nema ničega, ali šta znam - rekla je Milena.

