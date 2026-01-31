AKTUELNO

Zadruga

Ponosan na njihove skandale: Luka jedva dočekao da priča o karambolu sa Anitom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

On uživa u ovome!

Marko Janjušević Janjuš bio je šokiran ponašaljem Anite Stanojlović, a Luka Vujović jedva je dočekao da ponovo priča kakav mu je haos napravila tokom emisije "Gledanje snimaka".

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde si naučila kad se posvađaš da udariš muškarca i da se proganja? - pitao je Janjuš.

- Rešavaj svoje probleme - rekla je Anita.

- Ma ti da si video scenu ispred prekrstio bi se. Obezbeđenje ispred, a ja kažem da me samo pusti i da sam ja kriv, ali ne može. Ona mi je rekla ako se vratim u emisiji da će sve da polomi - pričao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

