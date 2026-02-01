AKTUELNO

Žestoko do samog kraja: Vanja Živić presudila da li će u izolaciju otići Aneli ili Luka! (VIDEO)

Izvređala je na maks!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći birali između Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Ostaviću Aneli - rekao je Murat.

Ovo mu nikad neće zaboraviti: Viktor priznao šta najviše zamera Luki Vujoviću! (VIDEO)

- Ja sam prema Luki bio drugarski nastrojen i borio sam se za njegovu bivšu vezu s Aneli. Ti si otišao u dalji odnos vrlo brzo, sad ti želim svu sreću. Što se tiče Aneli, mislim sve okej o tebi, ali sam promenio mišljenje kada si sinoć ono izgovorila. Ostavljam Luku, šaljem Aneli - rekao je Miki Dudić.

- Mislim da je Aneli kvarna i da joj se sve vrti samo oko podrške, ali ostavljam Aneli jer sam s Lukom imala sukob - rekla je Dragana.

Ona te napravila, a sad je pljuješ: Sunčica očitala Alibabi lekciju zbog vređanja Stanije, on hladan kao led! (VIDEO)

- Aneli volim te i super si, ali Luka je moj brat i pobednik Elite 9. Ostavljam njega - rekla je Sandra Todić.

- Aneli, mnogo si loša osoba. Ti i Luka se takmičite za mesto, ali zbog grozote koju si izjavila onda cu poslati tebe - rekla je Sunčica.

Kakva majka, takva ćerka, BEZLIČNE: Sunčica rastavila Aneli na činioce, Jakšićka nahvalila Anđela kao nikad: Lep, zgodan i neophodan (VIDEO)

- Poslala sam je s Lukom u izolaciju i s kim god sam je poslala bilo bi isto. Anita mi je dokazala da se ne menja i da nije sazrela. Aneli je ološčina i k*rvetina ozbiljna, normalno da šaljem nju - rekla je Vanja.

Autor: N.Panić

