Sprema se karambol: Boginja ključa od besa zbog Filipovih poniženja, konačno razvezala jezik! (VIDEO)

Besna kao ris!

Lepi Mića kao i svake nedelje okupio je takmičare kako bi igrali "Igru istine", a prvo pitanje postavio je Tanji Boginji.

- Kako se osećaš i da li si čula da je Filip rekao da ga ljubiš na silu? Kako se osećaš kao žena? - pitao je Mića.

- Ne mogu da verujem da jedan muškarac od 37 godina izjavi tako nešto. To je jako ružno. On se sa mnom drži, a onda za stolom nešto drugo i očigledno se plaši. Ja nisam mogla da verujem. Šta da pričam sa njim? Nemam šta da pričam kad neko može tako nešto da izjavi i to su gluposti. Kako to može da kaže? - rekla je Boginja.

- Nerio, kad bi mogao da menjaš tetku sa kojom bi je zamenio? - pitao je Lepi Mića.

- Sa Draganom. Ja nisam rekao da ona vredi više, ali kad bih birao ljude ona je najmirnija, lepo se ponaša i kulturna je. Kad bih morao da biram izabrao bih Draganu, ali tetku ne bih menjao - rekao je Nerio.

- Janjuše, koje su uvrede uverljivije i šta je istina u odnosu Asmina i Aneli? - pitao je Mića.

- Mislim da je izmišljeno da je čovek hteo da ih ubije i mislim da je u devet sezona to najgora stvar koja je izrečena. To mi je zadnje nešto da može neko da kaže da je hteo da ubije svoje dete - komentarisao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić