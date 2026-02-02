OD NJEGA ZASLUŽUJE... Boginjina drugarica dala svoj sud o njenom odnosu sa Filipom, jedna stvar joj uopšte NIJE JASNA

Iz dana u dan odnos Filipa Đukića i Tanje Boginje u Eliti je jedna od bitnih tema. Naime, kako Boginja ne krije da je zaljubljena u Filipa on i dalje drži distancu od nje iako govori da ona na sve načine pokušava da ga poljubi.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Boginjinom drugaricom Ninom koja nam je otkrila kako gleda na odnos Filipa i nje:

- Što se tiče odnosa moje drugarice Boginje i Filipa moram biti iskrena, situacija u kući je sve napetija i sve mi se više čini da do razgovora neće ni doći. - započela je Nina pa je dodala:

- On nju kao da drži sa strane da koristi njenu zaljubljenost van crnog stola. Imam utisak da on nema hrabrost da joj kaže neke stvari, da li dobre ili loše, mi ne možemo da znamo. Za sad je takva slika da Tanja juri za njim. - rekla je Nina i osvrnula se na to da li Filip treba da stane uz Boginju:

- Bila sam za to da se ozvaniči ljubav ali u dubini duše želim samo da bude srećna i bez ovih igrica, ona je devojka za kojom se lome napolju za gram njene pažnje. Nije ona kriva što se zaljubila i ide srcem, zaslužuje od njega poštovanje i da bude jasan i da stane uz nju!

Autor: N.B.