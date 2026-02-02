Stavili je na stub srama: Bebica i Anđelo iskoristili svojih pet minuta da ukopaju Kačavendu za sva vremena: PO*NO BAKA! (VIDEO)

Milena Kačavenda našla se na meti ozbiljnih kritika cimera!

Takmičari Elite 9 danas biraju najzlonamerniju osobu u Beloj kući, a reč je dobila Maja Marinković.

- Prvo mesto je Rada, drugo Dala, treće Miki - rekla je Maja.

- Jovana zbog unošenja informacija, drugo Anita, treće Terza - rekao je Ilija.

- Na prva dva mesta su Anita i Milena. One žele da nanesu zlo drugome. Treće mesto su Uroš, Ivan i Dača. Uroš je u stanju da svakog svog prijatelja izda. Dača je spreman da svog oca uplete i da slaže kako je bio sa Majom. Ivan je zlonameran kad je krao, kad je želeo da nanese zlo vlasnicima prodavnice, pa kad je hteo da izj*ebe majku svog sina samo u toaletu - rekao je Anđelo.

- Prvo mesto su Aneli i Asmin. Treća osoba će biti Ivan - rekla je Rada.

- Prvo mesto su Aneli i Asmin, Luka i Anita - rekla je Mina.

- Posvađajte se jednom sa prijateljem i videćete da li je zlonameran. Ja ću na prvom mestu navesti po*no baku!Tu je naravno i Aneli jer je slagala da je Amsin hteo nekoga d aubije i ponovo je uvezala svoju ćerku - rekao je Bebica.

- Anita je zlonamerna prema Reljinoj porodici. Jovana kad je ušla bila je zlonamerna kad je iznela sve ono za Janjuša. Treće mesto je naravno po*no baka - rekla je Teodora.

- Mina i Dača prema meni i Aneli kad je pričala da ju je Luka tukao i za Asmina, ali i mene kad me udarila - rekla je Anita.

- Nerio je prvi jer je došao ovde da se osveti mami. Volela bih da se pomiri sa mamom jer je majka majka i te stvari se ne rade. Aneli i Asmin u želeli da unište jedno drugo - rekla je Dragana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić