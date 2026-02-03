KAD JE ŠUTNE... Učesnici ogorčeni zbog Terzinog ponašanja, zabranio Sofiji da se druži sa bilo kim, SVI IM PREDVIĐAJU KRAH! (VIDEO)

Da li im se bliži kraj?

Robot Toša došao je u "Elitu 9" te je odmah naišao na Daču Virijevića i Teodoru Delić, koje je upitao kako im se sviđaju ove nedelje odabrani.

- Mislim da bi bilo bolje da je Asmin izabrao Jovanu pevačicu nego Saru Luks, ja bih stavio Aneli, Anitu, Maju i Jovanu pevačicu, to bi bilo top, bilo bi zanimljivije - rekao je Dača.

- Nisu smeli ono što su želeli, osim Luke i Terze - rekla je Teodora.

Potom su prokomentarisali Terzino ponašanje, koji je zabranio Sofiji da se druži sa Kačavendom i Dačom.

- Koja je poenta Terzina, on se nečeg plaši, ili se plaši ili da Dača nešto ne kaže Sofiji što vidi, ili možda misli da će nešto da spletkari, nečeg se plaši. On je pričao da je Nenad da je psihopata da me je izolovao od svih, a ja sam mogla sama da odlučujem, ona ne može da odluči sa kim će da se druži. Sad kad je šutne Terza neće imati s kim da bleji - konstatovala je Teodora.

