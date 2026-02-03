AKTUELNO

IMAMO OVE DVE METLE! Janjuš najavio haos na žurki, NJIH DVE su mu na 'meti' večeras! (VIDEO)

Biće interesantno.

Robot Toša porazgovarao je sa pojedinim učesnicima ispred prodavnice, a kada je naišao Miki Dudić, Toša ga je pitao kako se snalazi kao potrčko u izolaciji.

- Lepo mi je, odmoriću se lepo, imam sa kim da pričam, Milena je pametna, zna šta neće. Neće da pije večeras - rekao je Miki.

Njima se pridružio Janjuš, koji je pitao kakav šou će da prave večeras.

- Možemo ovog puta da ne budemo p*deri - rekao je Janjuš.

Toša je potom pitao kako će im biti u Odabranima ove nedelje.

- Luka i Terza su u vezi, imamo još te dve metle, Saru i Todićku. Ja ne mogu da biram svoje bivše - rekao je Janjuš.

