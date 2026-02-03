IMAĆEMO S*KS SVAKI DAN! Anita i Luka urlaju kao bez duše na pomen toga da prestanu sa odnosima, Pržulj zakucao: Mama, nemoj da šamaraš, samo se... (VIDEO)

Haos neviđenih razmera.

Sofija Janićijević postavila je pitanje Janjušu da prokomentariše njenu situaciju sa Dačom i Kačavendom.

- Mislim da, što kaže Mića da je lažno prijateljstvo nije tako, mislim da Milena gotivi Sofiju, da joj je draga, ne mogu da kažem da je ne voli. To je sto posto tako. Sofija je odreagovala dobro u tom trenutku, prećutala, imala je u glavi, sutra će se opet družiti, baš će njoj Terza zabraniti. Ja razumem da tebe Dačo samo Sofija može da povredi u rijalitiju - rekao je Janjuš.

- Ja ću postaviti pitanje Mileni - rekao je Janjuš.

- Ne igram igru - dobacila je Milena.

- Onda postavljam pitanje Asminu, koliko te je onako iskreno povredila Maja, ali budi iskren - rekao je Janjuš.

- Kad nekog braniš i kad je kriv i kad nije kriv, a ona kaže da veruje u tu priču, to mi je teže palo nego da me je devojka sa kojom sam u vezi prevarila na moje oči. Izdaja više boli nego prevara, povredila me je kao čovek, ne mogu preko toga da pređem - rekao je Asmin, a onda postavio pitanje Luki:

- Da li si rešio sve probleme sa Anitom, da li imate neki plan za budućnost - pitao je Asmin.

- Rešili smo taj problem, imali smo taj period od šest dana kad nismo imali svađu, posle smo se to jutro pomirili, sve je okej, ja i dalje stojim pri tome da treba vreme da pokaže, verujem da je to u besu uradila, nije me ponizila kao muškarca, sem toga što mi je tu noć u besu uradila što me je udarila, nije me povredila ni ponizila kao muškarca - naveo je Luka.

- Ako ne oprostiš, onda nema s*ksa - rekao je Mića.

- E j*baćemo se svaki dan - vikala je Anita.

- Ovo je Mića Ahmić - vikao je Luka.

- Nemoj da ga šamaraš, samo se j*bi mama - rekao je Mića Aniti.

Autor: R.L.