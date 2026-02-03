ZAJEDNIČKIM SNAGAMA! Janjuš i Asmin se ujedinili da ponize Aneli, ona ih potpuno ISKULIRALA! (VIDEO)

Haos.

Sledeće pitanje na današnjoj "Igri istine" postavio je Asmin Durdžić.

- Imam pitanje za Janjuša, s ozbirom da si više proveo vremena sa mojom bivšom ženom nego ja, ti si proveo godinu dana 24 sata, ja sam proveo po dva sata, koliko si promenio mišljenje o njoj otkad sam ja ušao ovde, naročito u zadnjih nedelju dana - pitao je Asmin.

- Nije se promenilo, jer sam i ja neke stvari doživeo prošle sezone, samo što je vaše veća težina jer imate dete. Znaš i sam da me je izdala, a znaš da sam bio iskren prema njoj - rekao je Janjuš i postavio pitanje Asminu:

- S ozbirom na to da sam ja jasno bio sa tvojom bivšom partnerkom iako te tad nisam poznavao, zaljubio sam se, ništa o njoj nisam znao, upoznao si me, već godinu i po dana zajedno, provodili smo dosta vremena na telefonu, da li ti smatraš da sam ja ostao sa njom da je ona normalna, da bih bio bezbedan kao otac vašeg deteta, da bih vodio računa o vašem detetu - pitao je Janjuš.

- J*beno pitanje, dete je tu upetljano. Niko ne može zameniti Nori očinsku figuru, ali ja tebe poznajem, video sam kakav odnos imaš odnos sa svojom ćerkom, smatram da bi gledao Noru ne kao svoje dete, to je nemoguće, ali bi je gledao, i brinuo o njoj - rekao je Asmin.

- Meni je jednom rekao kad smo se posvađali: "Ti bi mene i Noru tako izbacio napolje" - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.