Dve muve jednim udarcem: Alibaba uveren da su Maja i Aneli odlepile zbog Jovane i njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Likuje na sav glas!

Asmin Durdžić pričao je sa Jovanom Tomić Matorom i Danilom Dačom Virijevićem o tome kako su Maja Marinković i Aneli Ahmić izgovorile zbog njegovog odnosa sa Jovanom Cvijanović.

Jedva dočekala da ga poljubi: Alibaba spojio glave Đukiću i Boginji, ona samo što ga ne pojede! (VIDEO)

- Maja je izgorela. Što Jovana neće zbog Maje? Šta imam ja sa Majom? - pitao je Alibaba Matoru.

- Je l' si se poljubio sa Jovanom? - pitao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja je izgorela, Aneli otišla na spavanje - rekao je on.

- Zbog Neria - dodao je Dača.

F*kso raspala, j*bem ti sve što imaš: Nerio doživeo pomračenje zbog Todićke i brutalno je izvređao! (VIDEO)

- Jovana hoće sa tobom, ali neće zbog Maje. Ćuti i budi šmeker, nemoj sve da bude provaljeno nego radi sa strane - govorila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

