Dve muve jednim udarcem: Alibaba uveren da su Maja i Aneli odlepile zbog Jovane i njega! (VIDEO)

Likuje na sav glas!

Asmin Durdžić pričao je sa Jovanom Tomić Matorom i Danilom Dačom Virijevićem o tome kako su Maja Marinković i Aneli Ahmić izgovorile zbog njegovog odnosa sa Jovanom Cvijanović.

- Maja je izgorela. Što Jovana neće zbog Maje? Šta imam ja sa Majom? - pitao je Alibaba Matoru.

- Je l' si se poljubio sa Jovanom? - pitao je Dača.

- Maja je izgorela, Aneli otišla na spavanje - rekao je on.

- Zbog Neria - dodao je Dača.

- Jovana hoće sa tobom, ali neće zbog Maje. Ćuti i budi šmeker, nemoj sve da bude provaljeno nego radi sa strane - govorila je Matora.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić