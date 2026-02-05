Luka i Aneli idu na Rajsko ostvro? Takmičari navijaju za razgovor nakon raskida, Anita na aparatima! (VIDEO)

Cimeri podržali ideju!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Na njima se vide neraščišćeni odnosi. Da li bi voleli da im Veliki šef dozvoli dva dana na Rajskom ostvru da razgovaraju bez Anite naravno?

- To može da se misli jer nismo razgovarali. Kad su nas svi gazili mi smo se držali zajedno i opstali. Ne osećam potrebu za razgovorom. Ona mi ne predstavlja pretnju za moj odnos, tako znam i da ja njoj nisam da uđe u novi odnos. Ja ne bih voleo da me Veliki šef pošalje tamo jer imam novi odnos. Znam da ništa ne bi bilo između Aneli i mene. Znam da nije prirodno jer smo se onako razišli, pa bar i izvređali, ali smo vremenom ovde rekli kako i zašto je došlo do toga. Nismo seli jedno pored drugog, ali smo kroz emisije sve ispričali i kad bismo seli ne bismo imali šta da pričamo - govorio je Luka.

- Slažem se, nema šta da budemo dva dana na Rajskom ostvu i nemamo o čemu da pričamo. Ja ne znam što ima toliku ostrašćenost i što me uvek provlači. Ja osećam neki bes prema meni. Mogla bih sa njim normalno da razgovaram, nemam zlu krv. U početku sam bila besna, a sad više ništa ne osećam. Ja sam se uverila da je bio lažan. Sve što je radio sa Majom, bio bi sa njom da sam ušla sedam dana kasnije. On je pokazao da je bio lažan i da mu se Anita svidela ovde na završnoj žurki. Moje emocije su se ugasile i mogla bih normalno da razgovaram - dodala je Aneli.

- Ja mislim da treba da idu na Rajsko ostrvo. Ja sam rekla da je on od emocija prema Aneli pobegao u odnos sa Anitom. Ja se slažem sa gledaocem koji je postavio pitanje da odnos nije raščišćen. Jako je ostrašćen, mislim da ima neku emociju. Gledali smo ovde na nominacijama kako su se gledali i šta su komentarisali. On je iz sujete ušao u odnos sa Anitom, prošlo je mesec dana i moguće je da mu se Anita sad još više dopada, ali je definitivno hteo da beži od emocija prema Aneli. Postoji neverbalna komunkacija o kojoj ja stalno pričam, to su bili pogledi - komentarisala je Teodora Delić.

- Ja mislim da njima tišti i da treba da obave razgovor - dodao je Luks.

- Gledaoci vide sve. To bi bilo dobro za Luku i nju, pa bismo znali da li ima nešto ili ne, a ovako ćemo da nagađamo. Ja mislim da su mnogim ljudima dali za pravo da sumnjaju - rekao je Lepi Mića.

Autor: A. Nikolić