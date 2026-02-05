AKTUELNO

Zadruga

Moram da priznam... Matora otkrila da Draganina majka neće zbog nje da čuva psa Džumija (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne krije da joj nije prijatno!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Jovanu Cvijanović.

- O kome si promenila mišljenje na gore, a o kome na bolje? - glasilo je pitanje.

- Ako sam uopšte i promenila. Aneli je broj jedan, Bora me je izenadio i napolju je mnogo bolji. Napolju je džentlmen i gospodin, a ovde se pogubio - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora, da li si ti razlog jer Matorina majka ne želi da čuje za Džumija?

- Da, ne želi odgovornost za bilo šta što je moje. Time pokazuju da ne podržavaju mene. Moram da priznam da mi je malo neprijatno, ali razumem da možda neće tu odgovornost - rekla je Matora.

- Mislim da to jeste zbog Jovane, ali kuče nije krivo i to je moj pas. Mogli su da ga prihvate, ali poštujem odluku. To ne utiče na moj odnos sa Jovanom, a ni Jovana na moj odnos sa njima - dodala je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

