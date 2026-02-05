OBILO JOJ SE O GLAVU! Jovana pevačica istakla da je upozorila Kačavendu da će zbog Janjuša udariti glavom o zid, pa oplela po Sofiji: ONA JE TEŠKI FOLIRANT! (VIDEO)

Rekla šta ima!

Naredna sagovornica Drveta mudrosti u Rajskom vrtu bila je Jovana Cvijanović, koja je progovorila o aktuelnim dešavanjima u Eliti.

- Šta se izdešavalo sa Janjušem i tobom? - upitalo je Drvo.

- Imala sam taj odnos sa njim, koji je dugo trajao. Ja sam ga savetovala da ne prosipa svoje živce i emocije, on mi je rekao da čuvam svoje zdravlje, pre nego što je ušao ovde. Čula sam napolju da nije ljudima pričao lepe stvari o meni. Ovde sam ušla i shvatila da me Janjuš smatra lažovom. Nekoliko puta sam istakla da ja imam dokaze i poruke za sve što govorim - kazala je Jovana.

- Mnogi učesnici misle da si se zbog njega malo povukla u sebe, da li je to istina? - upitalo je Drvo.

- Na neki način da. On je rekao da smo se napolju videli svega pet puta, a to nije istina, da se razumemo - rekla je Jovana.

- Kako gledaš na Janjušev i Milenin odnos? - upitalo je Drvo.

- Ja nju gotivim. On je nju navukao na neki odnos, to je činjenica. Mileni sam skrenula pažnju, nije me slušala i evo šta se desilo. Što se tiče njenog odnosa sa Mikijem, smatram da je tu isključivo drugarski odnos. Sofija je nju izdala, to moram da pomenem, ona je spremna na sve. Teški je folirant. Milena je prošla kako je prošla zbog nje - rekla je Jovana.

- Imaš li neku tajnu? - upitalo je Drvo.

- Janjuš je govorio meni da mu je Aneli najveća ljubav, a drugim ljudima da je to Maja. Isto tako, on je pričao sve najgore meni za Milenu, gledao ju je kao neprijatelja - istakla je Jovana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.