AKTUELNO

Domaći

ISPLIVALE PREPISKE ASMINA I SITE: Otkriveno da on i Aneli nikada nisu bili u braku, istina izašla na videlo (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Od Elite 7 se stalno vodila priča o odnosu i braku Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, tačnije da li su njih dvoje ikada bili venčani ili su samo živeli u vanbračnoj zajednici.

Tokom Elite 7 i Elite 8, Aneli je govorila da su se njih dvoje venčali šerijatski, dok je Asmin na sve moguće načine to poricao i govorio da su njih dvoje samo živeli zajedno zbog zajedničke ćerke Nore.

Foto: Pink.rs, Pixabay.com

Rasrava o njihovom odnosu i braku traje i u Eliti 9, a sada su isplivale prepiske Asmina i Site koja je vodila Anelin profil dok je ona bila u Eliti 7.

NAime, u prepiskama se vidi kako Asmin traži od Site da prizna da on nije bio u braku sa Aneli, što je ona i napisala.

U jednom momentu Sita i pište da nikada nije rekla da su njih dvoje bili u braku,a Asmin navodi da mu je smešno da ga Aneli oslovljava "bivši suprug" kada nikada nisu bili u braku, a to pročitajte u prepiskama.

Autor: pink.rs

#ANELI

#Asmin

#Brak

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita9

#Sita

POVEZANE VESTI

Domaći

Asmin odgovorio Aneli na poziv za poligraf: Žestoko potkačio nju i Situ, pa Ermini novom objavom zapušio usta (FOTO)

Domaći

Stanija u Asminovom porodičnom domu: Isplivala slika sa Durdžićevom majkom Mevlidom, odmah se oglasio i njegov otac MOĆNIM rečima (FOTO)

Domaći

Mustafa Durdžić okrenuo ploču?! Jednim snimkom stavio do znanja da priželjkuje pomirenje Asmina i Aneli, Staniji vrata zatvorena?! (FOTO+VIDEO)

Domaći

ANELI, NISI MOJA ŽRTVA! Stanija oštro demantuje da je bila upućena u zajednički život Asmina i Ahmićeve: Dajte DOKAZ, spletka vam pada u vodu! (FOTO)

Domaći

Ko mi javi da je Stanija trudna... Mustafa jedva čeka da dobije UNUČE, otkrio šta će uraditi kada sazna da je Asminova izabranica u drugom stanju (FOT

Domaći

''Prekršila je moje osnovno pravilo'' Puklo primirje Alibabe i Aneli: Ne zanima je Norina sreća, već da glumi žrtvu u rijalitiju