ISPLIVALE PREPISKE ASMINA I SITE: Otkriveno da on i Aneli nikada nisu bili u braku, istina izašla na videlo (FOTO)

Od Elite 7 se stalno vodila priča o odnosu i braku Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, tačnije da li su njih dvoje ikada bili venčani ili su samo živeli u vanbračnoj zajednici.

Tokom Elite 7 i Elite 8, Aneli je govorila da su se njih dvoje venčali šerijatski, dok je Asmin na sve moguće načine to poricao i govorio da su njih dvoje samo živeli zajedno zbog zajedničke ćerke Nore.

Rasrava o njihovom odnosu i braku traje i u Eliti 9, a sada su isplivale prepiske Asmina i Site koja je vodila Anelin profil dok je ona bila u Eliti 7.

NAime, u prepiskama se vidi kako Asmin traži od Site da prizna da on nije bio u braku sa Aneli, što je ona i napisala.

U jednom momentu Sita i pište da nikada nije rekla da su njih dvoje bili u braku,a Asmin navodi da mu je smešno da ga Aneli oslovljava "bivši suprug" kada nikada nisu bili u braku, a to pročitajte u prepiskama.

