TRK NA PINK! Počinju nominacije Odabranih, vreme je da sve MASKE PADNU!

Ovo će biti zanimljivo.

Kao i svakog petka i danas je stiglo obaveštenje da je vreme da odabrani takmičari nominuju. Tim povodom za njih je stiglo pismo Velikog šefa.

- Odabrani, kao što znate, petkom je na vama važan zadatak, nominovaćete jednog od učesnika Elite, napominjemo da odabrani ne mogu nominovati istu osobu više od dva puta zaredom, takođe je strogo zabranjeno dogovarati se oko toga koga ćete nominovati, dakle nominujete onog koga lično vi želite da izbacite, kome želite da vidite leđa. Obavezni ste da objasnite razloge svoje nominacije, nominovani ne sme biti ni vođa, ni potrčko, ali ni jedan od odabranih - pisalo je u pismu koje je pročitala Sara Stojanović, a oni su odmah počeli sa nominacijama.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.