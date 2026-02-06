AKTUELNO

PRCKO I ŽAKLINA PONOVO JAŠU! Janjuš i Maja na korak od POMIRENJA, on joj predložio kada se ponovo stupe u vezu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Shvatio da mu je ona bila "med i mleko".

Marko Janjušević Janjuš danas se raznežio posle nominacija Odabranih, te je shvatio da mu je Maja Marinković bila "med i mleko" u odnosu na ostale devojke.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nijednom me nije uvredila za pet meseci, zato imam razumevanja za nju, razmišljam kad se malo oporavim, da ja i ti... - rekao je Janjuš dok ju je mazio po glavi.

- Misliš da zapalimo rijaliti? Prcko i Žaklina, Maša i Meda - setila se Maja.

- Svi naši fanovi bi se vratili - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

