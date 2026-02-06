Sve puca od ljubavi: Bora i Anastasija razmenjuju nežnosti, ne mogu da odole jedno drugom! (VIDEO)

Neočekivano posle svih teških reči!
Bora Santana i Anastasija Brčić ni posle svih teških reči nisu mogli da odole jedno drugom, te su tako legli zajedno u rehab i sve vreme razmenjivali nežnosti.
- Neću da ga vidim više na oči - rekao je Bora, ali se smejala Anastasija.
- Sad ću da se družim sa Anitom i Lukom, mi smo bili dobri - rekao je Bora.
- Baš sam ispala šupak, trebala sam njega da ostavim na nominaciji, a ne Aneli - rekla je Anastasija.
- Ma šta ima veze - rekao je Bora.
- Je l' ti rekla Mina nešto za nas? - upitala je Anastasija.
- Da se ne svađamo - rekao je Bora.
Autor: N.Panić