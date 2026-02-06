AKTUELNO

Zadruga

Sve puca od ljubavi: Bora i Anastasija razmenjuju nežnosti, ne mogu da odole jedno drugom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano posle svih teških reči!

Bora Santana i Anastasija Brčić ni posle svih teških reči nisu mogli da odole jedno drugom, te su tako legli zajedno u rehab i sve vreme razmenjivali nežnosti.

Ugasila mu svaku nadu: Kačavenda oduvala Mikija Dudića, ne želi ni da čuje za vezu s njim! (VIDEO)

- Neću da ga vidim više na oči - rekao je Bora, ali se smejala Anastasija.

- Sad ću da se družim sa Anitom i Lukom, mi smo bili dobri - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Baš sam ispala šupak, trebala sam njega da ostavim na nominaciji, a ne Aneli - rekla je Anastasija.

- Ma šta ima veze - rekao je Bora.

Anđelo i Janjuš se urotili protiv Kačavende, a onda joj Aneli ZAKUVALA ČORBU! Asmin tvrid da je Ahmićka bila INTIMNA sa Filipom Carem, Bora i Anastasi

- Je l' ti rekla Mina nešto za nas? - upitala je Anastasija.

- Da se ne svađamo - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Jezikom seče kao mačem! Milica Dugalić urnisala Kačavendu zbog afere s Anđelom, pa oplela po njenim utorak šemama: Na kraju će biti sa... (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

