AKTUELNO

Zadruga

Kačavendin klan će opet biti formiran! Ivana Stajl rešila da pruži ruku prijateljstva Mileni, a šta možete da očekujete od njenog učešća! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Ivana Stanjl je nova učesnica Elite 9. Voditelji Darko Tanasijević, Ana Radulović i Joca Novinar razgovarali su sa Ivanom pred njen ulazak u Belu kuću, kada je otkrila ko joj se dopada od trenutnih takmičara.

- Vanja Prodanović mi deluje okej i Pečenica mi je okej. Ne znam, ne bih mogla nikoga da etiketiram i da kažem da menjam kanal zbog nekoga.

- Ti si udata, reci nam nešto više o tome - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Ivana Stajl je nova takmičarka Elite 9! (VIDEO)

- Tako je. Želim da pozdravim moju porodicu, oni su moja najveća podrška. Želim da svima poželim ovakvu porodicu kao što je ja imam. Obično svi kažu da će biti nešto kad uđu, ali ne. Ja ovo sve gledam kao posao. Ja volim da upoznajem različite ljude - rekla je Ivana.

- Da li je tvoj suprug ljubomoran i da li će mu smetati ukoliko se neko bude udvarao? - pitala je Ana.

- Ja znam da on ima poverenje u mene i to će samo da mu imponuje. Ako nema poverenja i poštovanja sve pada u vodu - rekla je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta misliš da li ćeš nekoj biti trn u oku? - pitao je Darko.

- Ja se neću postaviti tako i u meni neće videti konkurenciju. Ja sam neko ko može puno da trpi i izdrži, ali ne znam unutra. Milena mi je super i volela bih da budem u njenoj ekipici - rekla je Ivana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sara ponovo zavodi: Shvatila da je dugo bila sama, rešila da Alibaba bude njen sedmi dečko iz Elite! (VIDEO)

Zadruga

Kačavendin klan na korak do raspada: Milovan se žestoko uvredio, pitanje je da li će Mileni oprostiti ovu izdaju! (VIDEO)

Domaći

Ivana Stajl je nova takmičarka Elite 9! (VIDEO)

Zadruga

Najgore je kad je neko AMEBA, a to su Bebica, Teodora i... Luka uzvratio dušmanima, a onda je Ivana rešila učesnike koji je prozivaju (VIDEO)

Zadruga

Sve će se saznati: Branka prenela Terzi da je Sofija rešila da sve prizna (VIDEO)

Zadruga

Ne može da joj odoli! Janjuš nahvalio Kačavendin izgled, pa je poljubio pred Vanjom (VIDEO)