Kačavendin klan će opet biti formiran! Ivana Stajl rešila da pruži ruku prijateljstva Mileni, a šta možete da očekujete od njenog učešća! (VIDEO)

Ivana Stanjl je nova učesnica Elite 9. Voditelji Darko Tanasijević, Ana Radulović i Joca Novinar razgovarali su sa Ivanom pred njen ulazak u Belu kuću, kada je otkrila ko joj se dopada od trenutnih takmičara.

- Vanja Prodanović mi deluje okej i Pečenica mi je okej. Ne znam, ne bih mogla nikoga da etiketiram i da kažem da menjam kanal zbog nekoga.

- Ti si udata, reci nam nešto više o tome - rekao je Darko.

- Tako je. Želim da pozdravim moju porodicu, oni su moja najveća podrška. Želim da svima poželim ovakvu porodicu kao što je ja imam. Obično svi kažu da će biti nešto kad uđu, ali ne. Ja ovo sve gledam kao posao. Ja volim da upoznajem različite ljude - rekla je Ivana.

- Da li je tvoj suprug ljubomoran i da li će mu smetati ukoliko se neko bude udvarao? - pitala je Ana.

- Ja znam da on ima poverenje u mene i to će samo da mu imponuje. Ako nema poverenja i poštovanja sve pada u vodu - rekla je Ivana.

- Šta misliš da li ćeš nekoj biti trn u oku? - pitao je Darko.

- Ja se neću postaviti tako i u meni neće videti konkurenciju. Ja sam neko ko može puno da trpi i izdrži, ali ne znam unutra. Milena mi je super i volela bih da budem u njenoj ekipici - rekla je Ivana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić