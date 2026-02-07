AKTUELNO

Zadruga

Uspešno smirio strasti u Beloj kući: Miki Dudić zaštitio Milenino ime po ko zna koji put, spasio je od još jedne ture loših komentara (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Progovorio!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Mikija Kačavendu kako saznao šta se dešava između njega i Milene Kačavende.

- Miki šta se menja kad je tvoj odnos sa Milenom Kačavendom u pitanju? - pitao je Darko.

- Kad sam sa nekim dobar ja se tako ponašam, nije to ništa neobično. Pričali smo o nekim stvarima spolja. Ja sam rekao otvoreno, nije to neko izvlačenje. Znam zašto sam ušao u rijaliti. Nisam nameravao da uđem u vezu, desio se taj utorak gde smo se opustili malo više, ali granice nisu pređene. Nisam znao kako da je probudim iz sna, ne valja da se naglo probudi - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

Nije mama p*čku rodila: Kačavenda se podigla kao Feniks iz pepela, pa cimerima najavila žestoko gaženje narednih meseca! (VIDEO)

-Pa si izabrao poljubac... Da li ukućani smatraju da ste iskreni za stolom? - rekao je Darko.

- Veći je akcenat bačen na Janjuša i nju - rekao je Miki.

- Ja najviše volim kad pozovem Zlatu, mi se po sat vremena ispričamo. Ona sve to podržava - rekao ej Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

Rastavio je na proste činioce! Janjuš ne može da podnese sve veće blamiranje Milene Kačavende, pa šokirao zaključkom: Prebacuje na moju ljubomoru da s

- Drago mi je da je tako. Ne znam zašto bi bila protiv našeg prijateljskog odnosa. Ne verujem da je diplomatisala - rekao je Miki.

- Milena, da li jedva čekaš da osetiš ukus Mikijeve palačinke? - pitao je Darko.

- Boljeg stručnjaka od mene nema - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić

