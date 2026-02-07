Uspešno smirio strasti u Beloj kući: Miki Dudić zaštitio Milenino ime po ko zna koji put, spasio je od još jedne ture loših komentara (VIDEO)

Progovorio!
Voditelj Darko Tanasijević podigao je Mikija Kačavendu kako saznao šta se dešava između njega i Milene Kačavende.
- Miki šta se menja kad je tvoj odnos sa Milenom Kačavendom u pitanju? - pitao je Darko.
- Kad sam sa nekim dobar ja se tako ponašam, nije to ništa neobično. Pričali smo o nekim stvarima spolja. Ja sam rekao otvoreno, nije to neko izvlačenje. Znam zašto sam ušao u rijaliti. Nisam nameravao da uđem u vezu, desio se taj utorak gde smo se opustili malo više, ali granice nisu pređene. Nisam znao kako da je probudim iz sna, ne valja da se naglo probudi - rekao je Miki.
-Pa si izabrao poljubac... Da li ukućani smatraju da ste iskreni za stolom? - rekao je Darko.
- Veći je akcenat bačen na Janjuša i nju - rekao je Miki.
- Ja najviše volim kad pozovem Zlatu, mi se po sat vremena ispričamo. Ona sve to podržava - rekao ej Darko.
- Drago mi je da je tako. Ne znam zašto bi bila protiv našeg prijateljskog odnosa. Ne verujem da je diplomatisala - rekao je Miki.
- Milena, da li jedva čekaš da osetiš ukus Mikijeve palačinke? - pitao je Darko.
- Boljeg stručnjaka od mene nema - rekla je Milena.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić