AKTUELNO

Zadruga

Kao u dobra stara vremena: Janjuš i Aneli se prisetili svoje velike ljubavi, on jedva uspeo da joj odoli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Obožava je!

Marko Janjušević Janjuš došao je do Aneli Ahmić i legao pored nje, te su krenuli da ćaskaju o svom odnosu od pre dve godine i smejali se.

pročitajte još

Sklonite mi manijaka: Alibaba ipak ne može da odoli Maji, ona beži od njega i vrišti na sav glas! (VIDEO)

- Kako ti je bilo pre dok si ležao sa mnom? Osetiš li da smo bili ikada zajedno? - upitala je Aneli.

- Već sam ti rekao da sam imao emociju prema tebi, bilo mi je lepo - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako se sad osećaš kad ležiš pored bivše? - upitala je Aneli.

- Kako se osećam? Nekad mi dođe da te ovako zagrlim - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Niko nas ne može razdvojiti! Maja ne dozvoljava da Jovana poljulja njeno prijateljstvo sa Aneli, pa zatražila pomoć od Takija: Pošaljite mi brojanice

- Nemoj me grliti, kako se osećaš? - upitala je Aneli.

- Normalno, vidiš kako sa mnom možeš normalno da funkcionišeš - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SVE PUCA OD LJUBAVI! Janjuš ne može da ODOLI Aneli, ljubi je i grli kao NIJEDNU do sada! (VIDEO)

Zadruga

Kao u stara dobra vremena: Aneli i Janjuš nikad prisniji, on ne pušta njenu ruku! (VIDEO)

Domaći

KAO U STARA, DOBRA VREMENA! Janjuš i Aneli u svojim ljubavnim igrarijama PREŠLI GRANICU, urlici odzvanjaju garderoberom! (VIDEO)

Zadruga

KAO U STARA, DOBRA VREMENA: Janjuš priglio Maju, pa se prisetio njihove ljubavi: SVE JE GORELO! (VIDEO)

Zadruga

KAO U STARA DOBRA VREMENA! Maja i Janjuš u ekstazi, pao poljubac pred svima! (VIDEO)

Zadruga

Sevaju varnice: Janjuš i Aneli pokazali da su željni jedno drugog, pa ušli u sukob kao u stara, dobra vremena! (VIDEO)