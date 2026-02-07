Kao u dobra stara vremena: Janjuš i Aneli se prisetili svoje velike ljubavi, on jedva uspeo da joj odoli! (VIDEO)

Obožava je!

Marko Janjušević Janjuš došao je do Aneli Ahmić i legao pored nje, te su krenuli da ćaskaju o svom odnosu od pre dve godine i smejali se.

- Kako ti je bilo pre dok si ležao sa mnom? Osetiš li da smo bili ikada zajedno? - upitala je Aneli.

- Već sam ti rekao da sam imao emociju prema tebi, bilo mi je lepo - rekao je Janjuš.

- Kako se sad osećaš kad ležiš pored bivše? - upitala je Aneli.

- Kako se osećam? Nekad mi dođe da te ovako zagrlim - rekao je Janjuš.

- Nemoj me grliti, kako se osećaš? - upitala je Aneli.

- Normalno, vidiš kako sa mnom možeš normalno da funkcionišeš - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić