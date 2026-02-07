AKTUELNO

Zadruga

Uživo na Pinku: Bira se najbezobraznija osoba, a pravo glasa imate i VI! (ANKETA)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Biće napeto!

Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Bele kuće, a takmičari "Elite" danas su dobili zadatak da glasaju za tri najbezobraznije osobe.

Foto: Pink.rs

Prava glasa takođe imate i vi, a ankete je u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Uživo na Pinku: Bira se osoba koja ima najlošiji uticaj na druge, a pravo glasa imate i VI! (ANKETA)

Domaći

Novi zadatak Velikog šefa: Bira se najvelikodušnija osoba, pravo glasa imate i VI! (ANKETA)

Domaći

NOVO GLASANJE! Bira se osoba koja najviše brine da ne povredi druge, pa makar i na svoju štetu, a pravo glasa imate i VI! (ANKETA)

Domaći

Novi zadatak Velikog šefa: Biraju se najzahvalnija i najnezahvalnija osoba u ELiti, a pravo glasa imate i VI! (ANKETA)

Domaći

Nova anketa u Eliti: Takmičari biraju najosećajniju osobu, a pravo glasa imate i VI! (ANKETA)

Domaći

Nova anketa u Eliti: Takmičari biraju najbeskrupulozniju osobu, a pravo glasa imate i VI! (ANKETA)