Ekskluzivne prepiske! Pogledajte kako je Vladimir Volkov muvao Anitu iz Elite (FOTO)

Učesnica "Elite 9" Anita Stanojlović ponovo je uzburkala javnost kada je u razgovoru sa partnerom Lukom Vujovićem otkrila da joj se udvarao jedan poznati muškarac čiji identitet nije želela da otkriva. Međutim, otkrila je početna slova njegovog prezimena, a gledaocima nije trebalo dugo da zaključe da je u pitanju bivši fudbaler Vladimir Volkov, što je sada potvrđeno i ekskluzivnim prepiskama koje vam donosimo.

Vladimir Volkov poslednjih godina zastupljen je u domaćim medijima zbog svog burnog ljubavnog života i turbulentnih veza sa poznatim damama sa naše javne scene, pretežno pevačicama, a po svemu sudeći, nije odoleo ni rijaliti zvezdama, te je letos bacio oko na lepu Anitu. Međutim, ovaj njegov zavodnički podvig bio je neuspešan.

Atraktivnu pobednicu "Elite 7" spazio je prošlog maja, a nije mu dugo trebalo da dođe do njenog broja telefona, uključi nestajući režim i otpočne udvaranje, na koje je ona ostala nema.

- Ćao Anita. Prozlazila si danas pored restorana Baba Višnja u kome sam ja sedeo, išla si u čuvaonicu. Prokomentarisao sam:"Ko je ova lepa devojka", na početku nisam znao ko si, ali sam ubrzo saznao, pa mi nije bilo teško da nađem tvoj broj. Izvini što sam dao sebi tu slobodu i nadam se da nećeš zameriti. Vladimir - napisao joj je iskusni Volkov u nestajećem režimu, kako ne bi ostavio dokaze svojih zavodničkih podviga.

Međutim, lukava Anita je sve, za svaki slučaj, zabeležila drugim telefonom.

Iako je ostao bez odgovora, ovo nije obeshrabrilo bivšeg fudbalera, te je ponovo kontaktirao Anitu.

- Ćao, Anita. Iskreno, ne planiram da se dopisujem sam sa sobom, a sa druge strane, kako bi to bilo kada bi svakom odgovarala... Razumem. Ali mislim da bi ovog puta vredelo. Kako si, šta radiš? - napisao je fudbaler, ponovo u nestajućem režimu.

Ipak, ponovo je ostao bez odgovora.

Na kraju, nije mu preostalo ništa drugo nego da svoje nezadovoljstvo Anitinim ignorisanjem izrazi tužnim emotikonom.

Sandra Afrika uhvatila Volkova na delu s Ivanom Boom Nikolić?

Podsetimo, Afrika je dugo bila u vezi sa Volkovim, a prošle godine privukla je veliku pažnju kada je u jednoj emisiji ispričala kako ga je uhvatila u preljubi sa njenom koleginicom. Svi su shvatili da je reč o Ivani Boom Nikolić, budući da su i nju povezivali s bivšim fudbalerom.

- Ona mi nije bila drugarica, nego koleginica. Bile smo na “ćao, ćao”, nismo se družile. Otvorila mi je vrata, on nije hteo. Nisam joj tad zagledala si*e jer sam bila u šoku. To je bio moj bivši dečko fudbaler sa kojim sam bila pet, šest godina. Mi smo raskinuli i nismo bili zajedno nekih tri, četiri meseca. I onda smo se čuli nakon tog nekog vremena i počeli smo ponovo da se viđamo. Ja sam negde načula to da je on sa tom mojom koleginicom, a on mi je rekao da su se viđali, ali da više nije sa njom. To me je lagao jer je nastavio da se viđa i sa njom i sa mnom. U nekom momentu ja sam nanjušila da nije to završio i samo sam neku noć lagano došla na vrata, pozvonila, pa šta bude - rekla je Sandra Afrika u podkastu "Vostcast", pa nastavila:

- Čula sam njen glas da vrišti: “Pusti me, pusti me” jer joj on nije bio dao da otvori vrata. I onda sam tek na ono zvonce legla. Bila sam u fazonu: “Druže, ne mrdam odavde dok ne otvoriš vrata”. Ne znam šta sam želela, možda trojku, al’ bi bilo dobro. Baš bih bila faca da sam sela i rekla: “Ajmo sad svi zajedno u trojku!” Još ona plava, a ja sam tad bila malo tamnija. Otvorila je vrata i odmah je stala u tu neku odbranu i rekla: “Ja sam ti otvorila vrata, on nije hteo da ti otvori”. Rekla sam joj: “Hvala lutko, ali samo malo da porazgovaram sa momkom”. Ona je bila samo u gaćicama i skroz gola, a on u boksericama i majici. Rekla sam mu da ode u sobu da porazgovaramo, zaključala sam sobu i stavila ga na krevet da sedne. Ova lupa na vrata, a ja sam ga samo pitala što je lagao, kad sam ga lepo pitala. Baš je glupo. On je samo ćutao jadan, nije znao gde se nalazi - šokirala je pevačica svojim priznanjem.

Ivana je, s druge strane, demantovala da je reč o njoj.

- Ja drugaricama nikada nisam "ukrala" dečka. Nemam drugaricu sa kojom delim momka, tako da mislim da Sandrina izjava nema veze sa mnom. Kada sam sa nekim, ja sam sa tim momkom. Ne volim da delim muškarce i to nije nešto što praktikujem. Zanimljivo je, čula sam Sandrinu pesmu, biće to veliki hit, a ona bi trebalo da bude zahvalna drugarici - izjavila je tad Nikolićeva.

Autor: D. T.