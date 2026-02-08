Žana, dobro načulji uši! Vanja Živić se pred svima obratila Kačavendi: Žana ima najgore mišljenje o tebi, IZDALA SI ME i gađala palačinkom (VIDEO)

Muk u kući!

Voditeljka Ivana Šopić dala je Teodori Delić narednoj reč, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Mislim da imaš blagi kompleks jer te ljudi ne gledaju kroz tebe, nego kroz to da si Zlatin sin. Tempirana si bomba, sačuvao si u utorak čast i poštenje Milene Kačavende, ispao si džentlmen. Umeš da budeš jako afektan, besan i ostalo, tako da je to to vezano za Mikija. Što se tiče Milene Kačavende, ona je neko ko je mene komentarisao od sedme sezone. Ove sezone si pokazala da sve ono što si se zalagala za sve svoje stavove, neko je rekao: "žena, majka, kraljica", meni nisi ni žena, ni majka, ni kraljica. Majka mi nisi, zbog čega?! Majka jesi, rodila si dete, odgajila i ostalo, ali ne možeš da se družiš sa osobama koje su ti to dete vređali, po tome mi ne daješ poštovanje toj deci i nisi mi, po tome, majka. Prijatelj mi nisi, naravno, mogu da nabrojim sve ljude ove, prvenstveno počevši od mene i Nenada. Ove sezone si pokazala da nisi prijatelj nikome, da si jedna drukara. Mislim da, što se tiče morala, morala si ti. Top si sa Dušicom za koju si sve i svašta pričala, jer nemaš sa kim. Ti si dotakla dno života što se mene tiče. Bauljaš i ćarlijaš. Šaljem Kačavendu, ostavljam Mikija - rekla je Teodora.

- Miki, tebi sam rekla šta mislim kada sam bila vođa. Imam lepo mišljenje o tebi, volim da popričam sa tobom. Ovde se, nekako, kontrolišeš...Što se tiče Milene, šta reći?! Imali smo svađu, imali smo situaciju u diskoteci gde sam ja ispala kriva, mislim da nisam. Tada si rekla da si očekivala tu reakciju od mene, gde ja mislim da sam dobila kontra reakciju, iako je nisam očekivala, kada si me gađala palačinkom! Dolazimo sada na to da ja, koja od tebe nisam očekivala, dobila sam najveću moguću izdaju i prodaju, ni u najluđim snovima nisam mogla da sanjam da ću to da doživim od tebe. Iznela si te neke stvari iz spoljnog sveta, ja nisam neko ko je tebi ikada želeo zlo, niti bih rekla. Ovo su strašne stvari, meni je ovo treći put. Najviše što mi smeta, u ovih poslednjih par dana, je to što mi nismo bez komunikacije, imamo tu neku komunikaciju, mada ti nisi mala, a ni ja ne mogu da sakrijem. Mislim da nikada u tebe neću moći da imam poverenja, kažem, smatrala sam te prijateljem, više tako nije. Smeta mi što ti konstantno potenciraš kako si ti izdana od svih ovih ljudi, u razgovoru sa mnom, a nijednom se nisi udostojila da mi se obratiš za idaju tvoju prema meni...Taj novac ja tražila nisam, sama si se ponudila, uvek sam ja ta koja se nudi da pomogne, pa i toj osobi koja se ponudila da vrati moj drug, pošto inače ima jako lepo mišljenje o tebi. Žana ima najgore moguće mišljenje o Mileni. Ona odlično zna da ja znam mnogo stvari, nisam neko ko je drukara, da li je pomešala ulje i vodu, ne znam...Dug će, naravno, biti vraćen, nikada nikome nisam ostala dužna, niti sam se zadužila. Šaljem Kačavendu, ostavljam Mikija - rekla je Vanja Živić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić