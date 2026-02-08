Da je baba loša, ne bi je saletali: Učesnici impresionirani Kačavendinim (50) izgledom, Ilija otkrio: Naomi Kembel je bila gošća u Beogradu, ti si jedina koja je... (VIDEO)

Nisu štedeli reči!

Voditeljka "Nominacija", Ivana Šopić, dala je reč Sari Stojanović, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Iskreno, Milena, na početku kada nisi pružila ruku, bilo mi je ponižavajuće i nije mi se to dopalo. Gledala sam te kao neku zlu ženu iz crtanog filma, bilo me je strah da te pogledam da me ne izna*ušavaš. Vremenom sam promenila mišljenje o tebi. Mislim da si jako hrabra i stamena žena, tako treba da izgleda žena od 50 godina, imaš energiju koju ove mlađe nemaju. Volim da popričam sa tobom, sviđa mi se što si i duhovita. Srčana jesi, znaš da budeš i tvrdoglava i neću zaboraviti jednu stvar, a to je da kada me je čovek ovaj omalovažavao najstrašnije, ponela si se prema meni kao majka. Miki, ti meni jesi drag, volim da pričam sa tobom. Mislim da si dobar otac i da imaš divnu porodicu, ali znaš gde si me iznervirao i ponizio?! Nisam imala pojma o tome dok Milan nije rekao da si izjavio kao: "ko će mene da oženi...", kao da ja ne vredim ni pet odsto i da ću ja svog muža da varam. Šaljem Mikija, ostavljam Milenu - rekla je Sara Stojanović.

- Ja Mikija znam od 2019. godine, tada smo radili zajedno, jako je kulturan, lepo se ponaša. Na živce mi ide kada se raspravljam sa njim kada pričamo o muzičkom pravcu, ali dobro, svako ima svoje mišljenje. Što se tiče Kleopatre 2026, moram da ispravim i da edukujem ove budale, to nisu rogovi, već zmija. Svako ko malo bolje poznaje istoriju, zna da je zmija zaštitni znak Kleopatrin. Prema meni si bila od Elite 7 ista, sve što si loše imala da mi kažeš, rekla si mi u lice. Jedina si ti dobila čestitku od moje mame, sve što si mi loše rekla, to mi je i mama rekla kada sam izašla. Šaljem Mikija, ostavljam Kačavendu - rekla je Jovana Cvijanović.

- Miki, ti si meni okej, jako smo slični po pitanju učešća u rijalitiju. Družimo se, znam ti majku, svirao si sa mojom najboljom drugaricom, super si. Što se tiče Milene, fizički izgled je budalaština što ti pričaju da izgledaš kao baba, brutalna si. Tvoja frizura grmi! Pre jedno sedam, osam godina je bila Naomi Kembel gošća, ti si jedina žena koja je imala pristup toj gospođi, želim ti da se vratiš svom poslu, jer si baš zato imala i pristup. Volim te, ostavljam Milenu, šaljem Mikija - rekla je Ilija.

- Koliko se sećam, ja sam imala okej odnos sa tobom od samog početka. Uvek si bila tu za mene kada mi je trebalo, je l' grešim?! Ne. Mesecima provlačimo da ćeš da počneš da treniraš, bila si jedna od pet osoba koja mi nije okrenula leđa kada sam imala loše trenutke ovde. Sve što si mi rekla za stolom, sve si mi to nasamo rekla. Miki, sa tobom sam imala lepu komunikaciju, doduše, ti si više u pabu, ja sam u kući. Da si šmekerica, jesi, takvo je moje mišljenje bilo i prvi put kada si bio kada su bile nominacije. Ostaviću Milenu, šaljem Mikija - rekla je Dušica Đokić.

- Mislim da nisam pogrešio sa izborom potrčaka, bili su mi najintresantniji. Ove ljude nisam poznavao, upoznao sam ih ovde oboje. Ja sam prvi uvredio Milenu i Živićku, kad sam rekao "sp*rmuše". Milena i ja smo imali razne svađe ovde, gde smo se spontano pomirili kada je ona bila vođa, tako da smo sve bolji i bolji. Ima taj gradski stil, slično smo godište, razumemo se. Nemam šta da joj zamerim, da je ona tako baba loša, ne bi je ovako saletali...S Dudićem sam okej, lik koji me razume, darežljiv je, okej sam s oboje. Ne bih više dužio, ostavljam Dudića i šaljem Milenu - rekao je Luks.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić