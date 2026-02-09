AKTUELNO

Nikad nećeš ući u radio! Jakšićka i Bora ZARATILI KAO NIKAD, ona ga BOCNULA U BOLNU TAČKU! (VIDEO)

Neće je zvati u emisiju.

Aleksandra Jakšić nastavila je podelu budžeta, te je jednom rečenicom upsela da isprovocira Boru Santanu.

- Dačo, mali budžet, do skoro nismo imali komunikaciju, a onda sam čula da si je savetovao da Milena ne komentariše mene, da me ne pominje u radiju, da me gasite ovde, da ne bih bila slučajno tema. Niste želeli da me komentarišete, meni je to okej, i zabole me d*pe, verovatno imam tri fana koji glasaju za mene, ja još nijednom nisam podignuta, rijaliti ne zavisi od toga koga ćete vi da komentarišete. Rekli ste da je to Borina emisija, a nije Borina nego smo mi birali da on hoće da vodi. Sad hoću ja da se uključim i da budem "autsajder" i da idem u radio - navela je Aleksandra.

- Tu emisiju sam ja vodio četiri godine, nećeš ući u radio nikad - vikao je Bora.

- Nemoj da se ložiš da je to tvoja emisija - rekla je Jakšićka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

