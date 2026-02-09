Veza vam je skalamerija: Uroš najavio raskid Hane i Neria, nikad brutalnije ih unakazio! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Veliki šef takmičarila "Elite" dao je novo zadatak, a danas je svako mora da bira tri najnesposobnija učesnika iz Bele kuće.

- Ja sam zbog vas izludeo. Nerio je prvi nesposoban, ne ume da zašiti svoju ženu, ne ume da zaštiti dete, nije uspeo da nađe posao i zavisio je od svoje majke. Bora je nesposoban koji nije znao da kontroliše svoje živce i pljuvao je devojku, a nije umeo ni Uroša da skloni od sebe - rekao je Asmin.

- Ti nisi sposoban da smuvaš Maju Marinković - dodao je Uroš.

- Filip Đukić je nesposoban jer ne može da se kontroliše kad popije i j*be šta stigne - dodao je Durdžić.

- Kad bih bio iskren morao bih da nadem Asmina i Aneli. Njima je najbitnije Nora, a nisu sposobni da spute loptu i pronađu zajednički jezik da bi Nora bila srećna i odrastala u srećnom detinjstvu. Treća osoba neka bude Vanja Prodanović jer nije sposobna da se izbori za reč - govorio je Terza.

- Današnja podela budžeta je bila nesposobna. Ti ne možeš da budeš samostalni igrač i moraš da se kačiš na Milenu. Druga osoba je Nerio, moj muškarac nikad ne bi dozvolio da se neko dete na mene i da me gađa. Treća osoba je Uroš jer ne može samostalno ni ulicu da pređe - rekla je Sofija.

- Nerio i Hana vaša veza je skalamerija i ovde ako ne puknete vi ćete napolju da puknete, a ovde opstajete samo zbog Site. Ona je majka tvog deteta i bar malo treba da imaš poriva da braniš svoju ženu. Ja sam veći muškarac od tebe koji sam u roze trenerci i gej sam. To kuliranje je katastrofa. Sve što si je branio od ljudi je bilo lažno. On je govorio da hoćeš da ga ostaviš i da si rijaliti igrač. Ja sam još i smanjio vaša g*vna i vaše probleme. Ovde stojite kao dva penzionere i prikrivate ogromne probleme. Aneli i Asmina ću da navedem da su nesposobni da unormale odnos. Oni nisu sposobni ovde da unormale odnos zbog deteta, nego se optužuju za morbidne stvari - rekao je Uroš Stanić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić